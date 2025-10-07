< sekcia Regióny
Festival Sám na javisku ponúkne v Trenčíne aj japonské umenie
Dramaturgia aktuálneho ročníka podľa nej ponúkne pestrú paletu žánrov - od klasických monodrám cez fyzické divadlo až po alternatívne experimentálne formy.
Autor TASR
Trenčín 7. októbra (TASR) - Festival jedného herca Sám na javisku 2025 (8. - 15. 10.) prinesie do Trenčína silné výpovede, pestrú dramaturgiu a originálne japonské umenie. Festival je najstarším a jediným podujatím svojho druhu na Slovensku. Informovala o tom PR manažérka festivalu Petra Pobežalová.
„Už 31. ročník tohto výnimočného podujatia prinesie do centra mesta špičkové slovenské aj zahraničné sólové predstavenia na viacerých kultúrnych miestach vrátane Klubu Lúč, Družba Drama Studia, Kultúrneho domu Opatová a Domu armády. Do Trenčína prináša festival výnimočné monodrámy, autorské výpovede, pohybové inscenácie a performancie, ktoré sa vyznačujú intimitou, expresivitou a osobnou výpoveďou jedného herca,“ uviedla Pobežalová.
Dramaturgia aktuálneho ročníka podľa nej ponúkne pestrú paletu žánrov - od klasických monodrám cez fyzické divadlo až po alternatívne experimentálne formy. V rámci tohtoročnej dramaturgie sa predstavia umelci zo Slovenska, z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Arménska, ale aj Japonska.
„Tohtoročné vydanie je mimoriadne, ponúkne špeciálnu japonskú sekciu predstavujúcu unikátne divadelné tradície a inovácie z Ázie a medzi účinkujúcimi bude aj Ivan Trojan, jeden z najvýraznejších českých hercov súčasnosti,“ doplnila PR manažérka.
