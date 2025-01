Festival Saxophobia ponúkne koncert saxofonistov z celej Európy

Bratislava 15. januára (TASR) - Začiatok februára bude v hlavnom meste už tradične patriť saxofónovej udalosti roka - festivalu Saxophobia Bratislava. Popri majstrovských kurzoch prinesie deviaty ročník aj tri verejné koncerty, venované nie džezovej, ale klasickej hudbe na saxofónoch. Vyše 100 saxofonistov z celej Európy sa v Bratislave zíde, aby si na štvordňových majstrovských kurzoch od 30. januára do 2. februára na pôde Vysokej školy múzických umení rozširovali svoje zručnosti pod vedením siedmich špičkových zahraničných lektorov z Japonska, Francúzska, Belgicka, zo Slovinska, z Rakúska, Maďarska a Česka. TASR informovala PR manažérka Janka Dekánková.



Organizátori neplánujú saxofón zavrieť iba do učebných tried a pre verejnosť pripravili tri výnimočné koncerty s rozmanitosťou štýlov od klasickej hudby obdobia baroka, romantizmu cez latinskoamerickú hudbu až po súčasné kompozície a slovenské premiéry. Galakoncert zahraničných lektorov sa bude už tradične konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v sobotu 1. februára. Účinkovať budú všetci lektori majstrovských kurzov.



"Koncert lektorov prináša na Slovensko výnimočnú kvalitu klasických saxofonistov. V podstate sa nič podobné na Slovensku nedá inde zažiť. Sme nesmierne šťastní, že naše pozvanie prijali skutočne svetovo uznávaná lektorka a lektori, ktorí majú nielen úspešné sólové dráhy, sú sólistkami a sólistami symfonických orchestrov, ale sú aj pedagogicky činní na tých najlepších školách," uviedol riaditeľ festivalu Ladislav Fančovič.



Veľkou raritou festivalu je rekordný, vyše 100-členný saxofónový orchester, ktorý pod vedením dirigenta Mariána Lejavu priamo na kurzoch naskúša program na koncert v nedeľu 2. februára v Slovenskom rozhlase, kde odznie aj niekoľko premiér.



"Už tretí rok evidujeme záujem o majstrovské kurzy Saxophobia Bratislava enormným množstvom študentov. Je ich už viac, než dokážeme kapacitne prijať. Tento rok príde vyše 90 účastníkov z 13 krajín a do orchestra sa k nim pridajú aj samotní lektori a ďalší milovníci tohto nástroja. Publikum bude môcť v orchestri počuť takmer všetky druhy saxofónov od sopraninového až po raritný kontrabasový saxofón a počuť Bolero v podaní 110-členného saxofónového orchestra s bicími nástrojmi, za ktorými bude stáť člen Slovenskej filharmónie Kiril Stoyanov, bude naozaj neopakovateľný zážitok," uviedla organizátorka festivalu Dekánková.