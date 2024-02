V Bratislave sa bude konať Festival židovskej kultúry Shalom chaverim

Bratislava 14. februára (TASR) - Septembrový Festival židovskej kultúry Shalom chaverim chce ukázať, že židovská kultúra z Bratislavy a Bratislavského kraja nevymizla. Jeho súčasťou má byť mnoho podujatí, cez ktoré bude možné spoznať židovskú kultúru. Na stredajšej tlačovej besede ho predstavili predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda.



Poznanie židovskej histórie a kultúry je podľa Drobu dôležité na zachovanie mieru a tolerancie. Významnou súčasťou festivalov ako je tento a jeho sprievodným javom je podľa neho aj boj proti radikalizmu. "Cieľom festivalu je ukázať, že židovská kultúra z Bratislavy a Bratislavského kraja nevymizla, naopak, oživujeme to, čo tu pár rokov nebolo," vysvetlil Droba.



Duda povedal, že príprava festivalu je v súlade s ich stratégiou a víziou otvárať sa širokej spoločnosti. "Potrebujeme sa navzájom spoznávať. Je to ten najlepší spôsob, ako bojovať proti nepoznanému, pretože tam vzniká radikalizmus," ozrejmil Duda.



BSK, Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku a Židovská náboženská obec Bratislava plánujú usporiadať v rámci Bratislavského kraja Festival židovskej kultúry. Podujatie s názvom Shalom chaverim sa má uskutočniť od deviateho do 15. septembra. Jeho súčasťou majú byť prednášky, výstavy židovských autorov, divadelné predstavenia, prehliadky, koncerty či ochutnávky tradičného židovského jedla.