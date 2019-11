Festival slobody v Nitre pripomína udalosti Nežnej revolúcie

Nitra 11. novembra (TASR) – V Nitre sa v pondelok začal Festival slobody, ktorý rôznymi spôsobmi pripomenie 30. výročie udalostí z novembra. Súčasťou podujatia budú diskusie, výstavy, prednášky i prezentácia dokumentov, ktoré zachytávajú udalosti Nežnej revolúcie.



Na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre si o Novembri '89 mohli študenti vypočuť prednášku Tomáša Kráľoviča, po ktorej nasledovala diskusia s priamymi účastníkmi Nežnej revolúcie. Niekdajší vysokoškolský pedagóg Ivan Mačura spomínal na udalosti, ktoré viedli k pádu komunistického režimu, ale aj na obdobie totality, v ktorom ľudia na Slovensku museli žiť. „Boli to roky, keď sa moc nebála aj vraždiť. Počas politických procesov v 68. a v 69. roku a nakoniec aj v 80. rokoch sa z vraždenia vytvoril strach. Zo strachu potom vychádzala lož, keď všetci klamali, lebo boli ohrození represiami. A z tej lži potom vychádzali sluhovia režimu, ktorí slúžili a vychádzali aj tí, ktorí kládli odpor, prípadne to boli bezbranné obete,“ spomínal Mačura.



Niekdajší študentský aktivista Radoslav Števčík hovoril o veľkom odhodlaní ľudí, ktorí pred 30 rokmi prispeli k pádu komunizmu. Zároveň pripomenul aj strach z represií, ktorí ľudia protestujúci proti režimu často pociťovali. „My sme nemali slobodu, dnes ju máme, nemali sme demokraciu, dnes ju už máme. Môžeme sa baviť o tom, do akej miery demokraciu vieme využívať, ale podstatné je to, že revolúcia sa skončila slobodnými voľbami v roku 1990 a od vtedy zodpovedáme za našu krajinu sami. A s tou slobodou ide ruka v ruke aj zodpovednosť. Takže sme sami zodpovední za to, v akom stave je naša krajina,“ pripomenul Števčík.



Do Festivalu slobody sa zapojilo aj Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre. Svojim návštevníkom bude novembrové udalosti pripomínať pred každým predstavením. Vo foyeri budeme na obrazovkách premietať dokument s názvom 30 rokov od Nežnej revolúcie očami hercov Starého divadla. „Diváci v ňom uvidia archívne zábery s nitrianskymi hercami i udalosti, ktoré sa v Nitre pred 30 rokmi diali 17. novembra a neskôr. Všetko je to doplnené vyjadreniami našich hercov k odkazu Novembra '89,“ uviedol PR manažér SDKS Dušan Nevín.



Súčasťou podujatí, ktoré budú pripomínať Nežnú revolúciu, bude aj výstava Nežná.nr. Sprístupnia ju 16. novembra v Divadle Andreja Bagara. Návštevníci sa na nej dozvedia o aktivitách nitrianskych divadelníkov, ktorí boli 17. novembra na zájazde v Moskve a hneď po návrate sa aktívne zapojili do revolučného diania. V rovnaký deň sa o 17. hodine bude na pešej zóne konať spomienkové zhromaždenie. „Zídeme sa pri pamätníku na Dome módy, na mieste, kde sa v Nitre zdvihla vlna odporu proti totalitnému režimu,“ pripomenul hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.