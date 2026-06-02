Festival slov v Humennom sa zameria na tvorbu Viery Čurmovej
Festival sa uskutoční v utorok a stredu (3. 6.) v knižnici.
Autor TASR
Humenné 2. júna (TASR) - Tretí ročník literárneho podujatia Festival slov v Humennom je venovaný spisovateľke, poetke a zberateľke povestí Viere Čurmovej, známej najmä tvorbou pre deti. Ako informovala Vihorlatská knižnica, súčasťou programu bude reflexia tvorby, prednes básní, beseda a vystúpenia žiackych kolektívov z mesta, naštudované na motívy jej diel.
Cieľom festivalu je každé dva roky upriamiť pozornosť na významnú literárnu osobnosť spätú s regiónom, ktorej tvorba presahuje hranice Zemplína. Predchádzajúce ročníky boli venované Milanovi Zelinkovi a Jozefovi Žarnayovi.
Festival sa uskutoční v utorok a stredu (3. 6.) v knižnici. Dopoludňajšie podujatia sú určené pre pozvané žiacke kolektívy základných škôl. Program pre verejnosť sa uskutoční v utorok o 17.00 h. Festival slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Knižnica pripravila na jún aj ďalšie podujatia. V programe je tréning pamäti s certifikovanou inštruktorkou Irynou Hajdučkovou, beseda so spisovateľom a publicistom Petrom Gettingom o knihe Studne mútne, prednáška o včelích produktoch a ich vplyve na zdravie človeka, ako aj vernisáž fotografickej výstavy Tomáša Leňa Môj Balkán, spojená s besedou a premietaním filmu. Deti sa môžu tešiť na stretnutie čitateľského klubu Čítajko a podujatie Prečítam ti rozprávku pre rodičov s deťmi predškolského veku.
Vihorlatská knižnica zároveň upozorňuje, že od 15. júna do 5. júla bude pre revíziu zatvorená. Výpožičky budú čitateľom automaticky predĺžené, knihy bude možné vrátiť do biblioboxu. Nové výpožičky sa však počas uzávery realizovať nebudú.
