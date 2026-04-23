Festival Slovakia Cantat privíta vyše 600 hudobníkov
Festival sa začne veľkým otváracím koncertom v Jezuitskom kostole, kde sa súbory uvedú s krátkym programom.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - V Bratislave sa vo štvrtok začína medzinárodný hudobný festival Slovakia Cantat 2026. V poradí 18. ročník podujatia venovaného zborovému a orchestrálnemu umeniu privíta 15 speváckych zborov a jeden orchester z deviatich krajín. „Vyše 600 hudobníkov,“ povedal pre TASR umelecký riaditeľ festivalu Milan Kolena.
„Je to v prvom rade súťaž pre spevácke zbory, v posledných rokoch k nám prichádzajú aj orchestre, teraz budeme mať jeden veľmi dobrý mládežnícky orchester z Portugalska, ktorý sa predstaví súťažne aj koncertne,“ priblížil Kolena festival, na ktorý prichádzajú zbory z Česka, Nemecka, Fínska, Južnej Kórey, Nórska, zo Slovenska a z Turecka.
„Máme pestrú paletu širokej zborovej kultúry, ktorá sa prejaví v súťažnom piatkovom (24. 4.) predstavení,“ avizuje Kolena súťaž v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca so začiatkom o 14.00 h. Spresnil, že zbory a orchester sa predstavia v 12 súťažných kategóriách. Ich výkony bude hodnotiť medzinárodná porota, ktorej predsedá profesor Štefan Sedlický.
Festival sa začne veľkým otváracím koncertom v Jezuitskom kostole, kde sa súbory uvedú s krátkym programom. Vyvrcholí v sobotu 25. apríla záverečným koncertom a vyhlásením výsledkov. Koncerty sa konajú aj v hudobnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení.
Kolena zdôraznil, že Slovakia Cantat patrí medzi najdôležitejšie podujatia svojho druhu na Slovensku. „Predstavuje pre slovenský hudobný život výnimočnú udalosť. Počas predchádzajúcich 17 ročníkov sa na festivale vystriedalo vyše 300 speváckych zborov a orchestrov a viac ako 5000 hudobníkov,“ pripomenul umelecký riaditeľ festivalu, ktorý má ambíciu ďalej rozvíjať svoju základnú myšlienku „hudba a umenie ľudí spája“. „Verím, že nepôjde len o frázu, ale že spoločne prežijeme skutočné zjednotenie v jednej veľkej svetovej hudobnej rodine a nadviažeme nové priateľstvá medzi krajinami,“ uzavrel Kolena.
