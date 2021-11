Festival spisovateľov Ypsalon nezrušili, bude online

Trnava 25. novembra (TASR) – Festival spisovateľov Ypsalon, ktorý bol naplánovaný od štvrtka do nedele (28. 11.) v Trnave, pre aktuálne protipandemické opatrenia nezrušili. Organizátor Kultúrne centrum Malý Berlín ho takmer kompletne presunul do online priestoru, a tak záujemcovia o stretnutie s tvorcami neprídu o pripravené diskusie ani hudobné vystúpenie. Pre TASR to uviedol za organizátorov Michal Klembara.



„Online sme boli už aj vlani,“ informoval. Ako doplnil, to síce plnohodnotne nenahrádza živé stretnutia so spisovateľmi, ale verí, že si svojich divákov nájde. „Aj v tomto už siedmom ročníku sme sa snažili priniesť veľa zaujímavých mien autorov, ktorí v poslednom roku vydali podnetné knihy. Hlavným hosťom je rakúsky novinár a spisovateľ Martin Pollack, ktorého viaceré knihy zarezonovali aj na Slovensku, keďže sa dotýkali našej histórie,“ povedal Klembara.



Počas festivalu sa druhýkrát uskutoční Noc filozofie. Začína vo štvrtok o 18.00 h v spolupráci s časopisom Ostium a katedrami filozofie Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Prvou témou je Filozofia a spiritualita a druhou Hudba v stredoveku. V úvodný deň Ypsalonu sa ešte predstavia zakladateľka vydavateľstva Aspekt Jana Juráňová a autorka zbierky sarkastických poviedok Ivana Gibová. „Tešiť sa môžeme na víťazku tohtoročnej Anasoft litera Barboru Hrínovú,“ uviedol Klembara.



Piatkový (26. 11.) program otvorí prednáška a čítanie ukážok z diel Pavla Vilikovského pri príležitosti 80 rokov od narodenia s Vladou Mravcovou. „Porozprávame sa s poetkou Máriou Ferenčuhovou, večer uzavrieme s autorom bestselleru Sila rozumu v bláznivej dobe Jánom Markošom,“ informoval Klembara. V sobotu (27. 11.) festival uvedie Dominiku Moravčíkovú, ktorá sa venuje zároveň poézii a próze, po nej bude nasledovať diskusia s Martinom Pollackom. Literárny večer ukončí koncert Martina Geišberga.



Nedeľný program pre deti organizátori museli skresať na čítanie z knihy Dunaj - magická rieka, zúčastnia sa na ňom autori Michal Hvorecký a Simona Čechová. Divadelné predstavenie je zrušené.