Festival Špongia je o nasávaní inšpirácií v oblasti vzdelávania

Košice 11. júna (TASR) – Prezentovať hravé a inovatívne metódy vzdelávania, inšpirovať učiteľov, má za cieľ festival Špongia, ktorého premiérový ročník sa v metropole východu v sobotu koná v Tabačke Kulturfabrik. Jeho súčasťou sú interaktívne hodiny chémie, fyziky či matematiky, diskusie a besedy pre rodičov i učiteľov, divadlo i film. Festival dobrého vzdelávania zorganizoval Komenského inštitút CEEV Živica v spolupráci so vzdelávacím expertom Jurajom Hipšom, uviedla za organizátorov Zuzana Labašová.



"Špongia je určená pre všetkých, ktorých zaujíma hravé učenie. Už názov hovorí o tom, že chceme vytvoriť priestor, kde sa dá nasávať inšpirácia, radosť, nové informácie, nové vedomosti a súvislosti, čiže je určená pre všetkých tých, pre ktorých toto platí," povedala s tým, že organizátori by radi priniesli do spoločnosti koncept "zábavnej školy".



O tom, že učiť sa môže byť zároveň zábavné, majú návštevníkov presvedčiť inovatívni učitelia rôznych odborov z celého Slovenska. "Na festivale prebiehajú hodiny chémie a fyziky, ktoré idú cez experimenty, pokusy, na ktorých sa budú zúčastňovať samotné deti. Hudobná výchova je zameraná na rytmus a spoluprácu v rámci tvorby spoločného rytmu. Výtvarná výchova je za pomoci tabletov a moderných technológií, vyskúšame si matematiku bez čísel, takže schopnosť logicky rozmýšľať," ozrejmila Labašová.







Na programe festivalu je i diskusia o duševnom zdraví detí, talkshow Adely Vinceovej s vedcom Pavlom Čekanom a laureátkou ocenenia Učiteľ Slovenska, divadlo i premietanie najnovšieho filmu Erika Baláža Karpatská divočina a následná diskusia s autorom.