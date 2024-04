Festival Starmus v Bratislave odštartuje koncert Jeana-Michela Jarreho

Bratislava 11. apríla (TASR) - Koncert Jeana-Michela Jarreho s názvom Bridge from the Future otvorí medzinárodný festival vedy, hudby a umenia Starmus, ktorý sa bude konať v Bratislave od 12. do 17. mája. Jarre na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave potvrdil, že pre siedmy ročník prestížneho podujatia navrhol a zostavil futuristický otvárací koncert. Špeciálnym hosťom Jarreho hudobno-vizuálnej šou bude Brian May, gitarista legendárnej skupiny Queen.



Otvárací koncert má byť oslavou ľudskej vynaliezavosti a umeleckého prejavu. Jarre priznal, že ho zaujal bratislavský Most SNP s monumentálnym UFO, ktorý môže slúžiť ako metaforický most medzi minulosťou a budúcnosťou. "Z minulosti sa musíme poučiť a budúcnosti načúvať, byť vnímaví a pozorní k prichádzajúcim signálom. Prelomové objavy a riešenia vo všetkých oblastiach už tam niekde v budúcnosti existujú a čakajú na nás, aby sme ich našli," priblížil posolstvo festivalu Jarre s tým, že poslaním vedcov, hudobníkov a umelcov, ale aj občanov je zapojiť sa a aktivovať pokrok pri vytváraní mosta z budúcnosti.



Legendárny priekopník elektronickej hudby otvorí festival 12. mája. Svoje festivalové vystúpenie nazval "Bridge from the Future". Na pódiu sa k Jarremu ako špeciálny hosť pripojí Brian May, gitarista skupiny Queen, ale aj astrofyzik, ktorý festival spoluzakladal s Garikom Israelianom. Ten pripomenul, že Starmus prvýkrát upriamuje pozornosť na našu planétu. "Chceme, aby bola široká verejnosť vnímavejšia ako kedykoľvek predtým k dôležitým otázkam našej doby, našej planéty."



May virtuálne spojený s Bratislavou podčiarkol, že Starmus je špecificky zameraný na riešenie súčasných problémov našej planéty, podľa neho sa má venovať tiež hľadaniu mieru. So Jarrem sa stretne na jednom pódiu prvýkrát. Hudobných priaznivcov, ale aj nadšencov vedy čaká výnimočná hudobná a vizuálna šou na pozadí kulisy Mosta SNP, Dunaja a Starého mesta. Podľa hudobníka má poukázať na silu hudby prekonávať hranice a podnecovať predstavivosť.



Koncert sa uskutoční v areáli výstaviska Incheba pri Moste SNP a bude zadarmo prístupný verejnosti. Ako ďalej informoval Jarre, bude sa vysielať do celého sveta.



Organizátori tiež priblížili detaily o podujatiach Starmus Camp and City program, ktorý prinesie počas týždňa vedu a hudbu do centra mesta, ale aj na slovenské univerzity. Prezradili tiež, že medzi účinkujúcimi na festivale pribudla Laurie Anderson, ktorá sa predstaví počas ceremoniálu udeľovania medailí Stephena Hawkinga za vedeckú komunikáciu a na koncerte Sonic Universe. Na festivale, ktorý prinesie do centra Bratislavy šesť dní plných vedy a hudby, vystúpi aj skupina The Offspring.