< sekcia Regióny
Festival súčasnej literatúry LiKE prináša do Košíc rôzne druhy umenia
Na festivale okrem iných vystúpi česká kapela WWW, ale aj Viktor Ori, Vojtik či majster sveta vo fingerdrummingu B.eye.
Autor TASR
Košice 25. septembra (TASR) - Košice od štvrtka ožívajú desiatym ročníkom Festivalu súčasnej literatúry LiKE. Počas troch dní prinesie debaty, autorské čítania, poetické performancie, divadlo i hudbu. Program sa uskutoční v Artfore, Tabačke Kulturfabrik, v Divadle Na Peróne, ale aj v Pamätnej izbe Sándora Máraia či klube PonQ.
„Podľa teórie sa literatúra realizuje až v kontakte s čitateľstvom - to ju prijíma, trávi a premieňa. Témou aktuálneho ročníka sa preto stala látková premena,“ uvádzajú organizátori na sociálnej sieti s tým, že napĺňať ju budú s Petrom Milčákom, Mariánom Andričíkom, Barborou Hrínovou a ďalšími autormi. Odprezentovaná bude aj nová kniha Jany Bodnárovej.
Na festivale vystúpia okrem iných i mladé poetky a poeti z nedávno sformovanej skupiny Poeti z ulice či košická skupina v zložení Alfréd Tóth, Alena Brindová a Viktória Citráková. Do Košíc so svojou novou knihou pricestuje tiež poľský reportér Zbigniew Rokita, maďarská spisovateľka Orsolya Karafiáth, ako aj autor českej knihy roka Miroslav Hlaučo.
Festival podľa občianskeho združenia literarnyklub.sk prinesie aj podujatia, ktoré presahujú štandardné literárne besedy, a ktoré pracujú s multietnickým charakterom mesta či širšieho regiónu východného Slovenska. Ponúkne aj rusínsky stand-up či goralské divadlo.
Na festivale okrem iných vystúpi česká kapela WWW, ale aj Viktor Ori, Vojtik či majster sveta vo fingerdrummingu B.eye. Performatívny program bude dopĺňaný elektronickou hudbou. „Je to festival, ktorý literatúru nechápe ako osamotený druh umenia. Literatúra je vždy prepojená aj s inými formami umenia, preto sme zvolili aj divadlo a koncerty. Do programu nie sú zaradené náhodou,“ povedala pre TASR riaditeľka festivalu Zuzana Bujačková.
K podujatiam, ktoré doplnia autorské čítania či literárnokritické debaty patrí aj cyklotúra košickými sídliskami spojená s predstavením novej publikácie Maroša Juhása.
„Podľa teórie sa literatúra realizuje až v kontakte s čitateľstvom - to ju prijíma, trávi a premieňa. Témou aktuálneho ročníka sa preto stala látková premena,“ uvádzajú organizátori na sociálnej sieti s tým, že napĺňať ju budú s Petrom Milčákom, Mariánom Andričíkom, Barborou Hrínovou a ďalšími autormi. Odprezentovaná bude aj nová kniha Jany Bodnárovej.
Na festivale vystúpia okrem iných i mladé poetky a poeti z nedávno sformovanej skupiny Poeti z ulice či košická skupina v zložení Alfréd Tóth, Alena Brindová a Viktória Citráková. Do Košíc so svojou novou knihou pricestuje tiež poľský reportér Zbigniew Rokita, maďarská spisovateľka Orsolya Karafiáth, ako aj autor českej knihy roka Miroslav Hlaučo.
Festival podľa občianskeho združenia literarnyklub.sk prinesie aj podujatia, ktoré presahujú štandardné literárne besedy, a ktoré pracujú s multietnickým charakterom mesta či širšieho regiónu východného Slovenska. Ponúkne aj rusínsky stand-up či goralské divadlo.
Na festivale okrem iných vystúpi česká kapela WWW, ale aj Viktor Ori, Vojtik či majster sveta vo fingerdrummingu B.eye. Performatívny program bude dopĺňaný elektronickou hudbou. „Je to festival, ktorý literatúru nechápe ako osamotený druh umenia. Literatúra je vždy prepojená aj s inými formami umenia, preto sme zvolili aj divadlo a koncerty. Do programu nie sú zaradené náhodou,“ povedala pre TASR riaditeľka festivalu Zuzana Bujačková.
K podujatiam, ktoré doplnia autorské čítania či literárnokritické debaty patrí aj cyklotúra košickými sídliskami spojená s predstavením novej publikácie Maroša Juhása.