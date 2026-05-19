< sekcia Regióny
Festival Sútok 2026 ponúkne aj miesto manifestácie želaní
Okrem hudby prinesie diskusie, súčasné umenie, workshopy, rodinné aktivity aj komunitné stretnutia.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Festival Sútok 2026 má kompletný program. Multižánrové podujatie, ktoré organizuje Múzeum mesta Bratislavy (MMB), sa uskutoční 13. júna v areáli hradu Devín. Okrem hudby prinesie diskusie, súčasné umenie, workshopy, rodinné aktivity aj komunitné stretnutia. Chýbať podľa organizátorov nebude ani miesto manifestácie želaní.
Na hrade Devín vystúpia výrazné mená súčasnej slovenskej hudobnej scény. Hudobný line-up tvoria Fallgrapp, projekt FVCK_KVLT, Zabiť Františka, Tereza Pavlíková či Vojtík. Doplní ho program reagujúci na miesto, kde sa festival odohráva - na hrad, Dunaj, históriu Devína aj súčasnú Bratislavu.
„Sútok nevnímame iba ako hudobný festival. Zaujíma nás, čo dnes znamená tráviť čas spolu vo verejnom priestore, aké mesto chceme vytvárať a ako môže kultúra prepájať rôzne komunity. Hrad Devín sa preto na jeden deň stane miestom osviežujúceho mixu hudby, histórie, súčasného umenia aj mestských tém,“ hovorí riaditeľka MMB Zuzana Palicová. Výraznou súčasťou festivalu tak budú workshopy, umelecké intervencie a participatívne aktivity.
Ako ďalej avizujú organizátori, kolektív Kunterakt vytvorí v areáli hradu site-specific inštaláciu z textilného odpadu, ktorú bude môcť publikum počas dňa meniť, dopĺňať a spoluvytvárať. Počas festivalu bude prístupná aj interaktívna umelecká inštalácia Zuzany Slivkovej, ktorá jeden zo stromov v areáli hradu Devín premení na miesto manifestácie želaní pre budúcnosť Bratislavy. „Priania návštevníčok a návštevníkov sa stanú súčasťou stromu a budú môcť symbolicky rásť spolu s ním. Manifestrom nájdete hneď vedľa hlavného pódia,“ spresňujú organizátori.
Festival ponúkne aj workshop Moves&Grooves tanečnice a choreografky Chilli, prepájajúci klubovú a streetdance kultúru. V komunitnej zóne sa predstaví LOOM - mestské centrum na podporu ľudí s cudzineckým pôvodom, kde návštevníci nájdu oddychovú atmosféru, tetovanie henou či workshopy.
Svoje projekty predstaví na Sútoku 2026 aj Bratislavské regionálne ochranárske združenie. „Prepája v nich históriu hradu Devín s ochranou prírody - od historickej bylinkovej záhrady až po ‚živé kosačky‘, ktoré pomáhajú udržiavať vzácne stepné biotopy v areáli hradu,“ dodávajú organizátori festivalu.
Na hrade Devín vystúpia výrazné mená súčasnej slovenskej hudobnej scény. Hudobný line-up tvoria Fallgrapp, projekt FVCK_KVLT, Zabiť Františka, Tereza Pavlíková či Vojtík. Doplní ho program reagujúci na miesto, kde sa festival odohráva - na hrad, Dunaj, históriu Devína aj súčasnú Bratislavu.
„Sútok nevnímame iba ako hudobný festival. Zaujíma nás, čo dnes znamená tráviť čas spolu vo verejnom priestore, aké mesto chceme vytvárať a ako môže kultúra prepájať rôzne komunity. Hrad Devín sa preto na jeden deň stane miestom osviežujúceho mixu hudby, histórie, súčasného umenia aj mestských tém,“ hovorí riaditeľka MMB Zuzana Palicová. Výraznou súčasťou festivalu tak budú workshopy, umelecké intervencie a participatívne aktivity.
Ako ďalej avizujú organizátori, kolektív Kunterakt vytvorí v areáli hradu site-specific inštaláciu z textilného odpadu, ktorú bude môcť publikum počas dňa meniť, dopĺňať a spoluvytvárať. Počas festivalu bude prístupná aj interaktívna umelecká inštalácia Zuzany Slivkovej, ktorá jeden zo stromov v areáli hradu Devín premení na miesto manifestácie želaní pre budúcnosť Bratislavy. „Priania návštevníčok a návštevníkov sa stanú súčasťou stromu a budú môcť symbolicky rásť spolu s ním. Manifestrom nájdete hneď vedľa hlavného pódia,“ spresňujú organizátori.
Festival ponúkne aj workshop Moves&Grooves tanečnice a choreografky Chilli, prepájajúci klubovú a streetdance kultúru. V komunitnej zóne sa predstaví LOOM - mestské centrum na podporu ľudí s cudzineckým pôvodom, kde návštevníci nájdu oddychovú atmosféru, tetovanie henou či workshopy.
Svoje projekty predstaví na Sútoku 2026 aj Bratislavské regionálne ochranárske združenie. „Prepája v nich históriu hradu Devín s ochranou prírody - od historickej bylinkovej záhrady až po ‚živé kosačky‘, ktoré pomáhajú udržiavať vzácne stepné biotopy v areáli hradu,“ dodávajú organizátori festivalu.