< sekcia Regióny
Festival svetelného umenia Light Art prepojí svetlo so zvukom
Na festivale sa predstavia umelci a kolektívy z Japonska, Francúzska, Nórska, Slovinska, Česka a Slovenska.
Autor TASR
Trenčín 7. apríla (TASR) - Deväť svetelných inštalácií domácich a zahraničných autorov prinesie v piatok a sobotu (10. - 11. 4.) do parku, ulíc a interiérov v Trenčíne festival svetelného umenia Light Art Festival. Druhý ročník festivalu prepojí svetlo so zvukom. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Festival, ktorý je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026, otvorí špeciálna audiovizuálna šou hudobníka FVLCRVM na fasáde Posádkového klubu (ODA) v piatok 10. apríla o 19.45 h.
Na festivale sa predstavia umelci a kolektívy z Japonska, Francúzska, Nórska, Slovinska, Česka a Slovenska. Medzinárodnou spoluprácou je aj partnerstvo s nórskym festivalom Factory Light Festival, ktorý sa špecializuje na svetelné umenie v industriálnych priestoroch.
V zrkadlovej sále Kultúrno-kreatívneho centra (KKC) Hviezda nainštaluje svoje dielo slovenská autorka Veronika Šmírová. Návštevníci budú môcť do diela vstúpiť a pohybovať sa v ňom. Projekcia bude reagovať na pohyb v priestore aj zvuk.
Festival ponúkne svetelnú inštaláciu pre deti aj v Parku M. R. Štefánika, komentované prehliadky v Galérii M. A. Bazovského, svetelné umenie vo vybranom rýchliku z Košíc do Bratislavy a z Bratislavy do Košíc.
„Tento rok sme festival postavili na prepojení svetla a zvuku. Niektoré inštalácie pracujú so zvukovým dizajnom ako s rovnocennou súčasťou diela, iné reagujú priamo na pohyb či prítomnosť ľudí. Návštevníci tak budú môcť svetelné umenie nielen vidieť, ale aj počuť a doslova ho zažiť v priestore,“ priblížil Patrik Kubizna z trenčianskeho občianskeho združenia TRAKT, ktoré Light Art Festival organizuje.
Inštalácie budú rozmiestnené v centre mesta na verejných priestranstvách, ale aj v interiéri Synagógy, Posádkového klubu, galérie FOR MAAT či KKC Hviezda a dostupné budú od 19.30 do 23.00 h.
