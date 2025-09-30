< sekcia Regióny
Festival Svetlo v meste rozsvieti ikonické stavby v B. Bystrici
Autor TASR
Banská Bystrica 30. septembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica sa pripravuje na druhý ročník festivalu Svetlo v meste, ktorý sa uskutoční 3. a 4. októbra a prinesie jedinečné spojenie umenia, architektúry a svetla. Vo svetle ožijú ikonické stavby na Námestí slobody, akými sú Robotnícky dom, bývalý dom kultúry, hotel či budova banky. Návštevníci sa môžu tešiť na program plný videomappingu, laserovej šou, interaktívnych inštalácií a sprievodných aktivít. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Festival odštartuje v piatok (3. 10.) o 19.00 h pred Robotníckym domom. Architektonický skvost oslavuje 100. výročie a organizátori sa rozhodli zvýrazniť jeho krásu pôsobivým videomappingom. Hudobné otvorenie bude patriť huslistovi Andrejovi Baranovi, ktorý zahrá priamo z okna domu.
„Nápad organizovať podujatie tohto typu sa zrodil v roku 2023 v podobe pilotného projektu Svetlo v kúte, vďaka ktorému sme originálnym spôsobom oživili dom číslo 12 na Námestí SNP. Prvý oficiálny ročník sa uskutočnil vlani na Námestí SNP a potvrdil, že v Banskej Bystrici je dopyt po takýchto podujatiach. Mnoho návštevníkov sa prišlo pozrieť, ako svetlo dokáže dať známym priestorom novú tvár,“ vysvetlil zakladateľ festivalu Oliver Kuklovský.
Organizátorov tentokrát inšpirovala pôvodná urbanistická koncepcia Námestia slobody. Špeciálny dôraz kladú na odkaz významného slovenského architekta Jozefa Chrobáka a na oslavu architektúry a urbanizmu 20. storočia v meste. Rovnako aj myšlienka architekta Emanuela Hrušku i samotná architektúra tejto časti Banskej Bystrice sú líniou celého festivalu.
„Tento rok sa ponoríme do tajomného sveta architektúry a urbanizmu, objavíme skryté príbehy Námestia slobody a oslávime významné 100. výročie Robotníckeho domu. O nevídané svetelné umenie sa postarajú talentovaní lokálni a zahraniční umelci. Vďaka nim si užijeme večer plný umenia, inšpirácie a ukážeme, aké kreatívne srdce bije v našom meste,“ uviedol primátor Ján Nosko.
Do programu sa zapoja viacerí umelci zo Slovenska i z Českej republiky, ako aj študenti banskobystrickej Akadémie umení.
„Každá inštalácia vzniká pre konkrétne miesto a reaguje na jeho atmosféru, architektonické prvky či históriu. Svetlo tak vstúpi do dialógu s ikonickými stavbami, ktoré sú Banskobystričanom dobre známe a odhalí ich v úplne novej perspektíve,“ dodali organizátori.
