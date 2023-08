Festival Tanečno chce roztancovať ľudí, pre ktorých je tanec tabu

Bratislava/Námestovo 14. augusta (TASR) - V Námestove sa po siedmy raz uskutoční medzinárodný multižánrový festival Tanečno. Vyše 20 predstavení a vystúpení prinesie od 16. do 20. augusta. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi organizátori avizujú bohatší sprievodný program a tanečníkov na svetovej úrovni.



"V rámci predstavení svoje dielo uvedie izraelsko-gruzínska choreografka Annabelle Dvir, predstaví sa salzburský TRAK Dance Ensemble či medzinárodný kolektív Useless machines," spresňuje Andrej Štepita, organizátor festivalu, ktorý odprezentuje rôzne podoby tanečného umenia aj prostredníctvom diskusií, happeningov, improvizovaných večerov, komunitných stretnutí, koncertov či inštalácii. "Chceme dať do kontextu súčasné formy a roztancovať ľudí, pre ktorých je tanec ešte stále tabu," prízvukuje organizátor.



Festival sa uskutoční v tradičných lokalitách ako dom kultúry či amfiteáter. Odohrá sa tiež na nábreží Oravskej priehrady, v skejtparku a v okolitej prírode. Organizátori tak chcú ukázať hosťom a účastníkom festivalu krásu a potenciál regiónu.



Súčasťou festivalu sú workshopy pre začiatočníkov aj pokročilých milovníkov tanca. "Povedú ich okrem iných francúzska performerka Mufasa, skúsená slovinská tanečnica Vita Osojnik či taliansky tanečník Gioele Coccia," priblížil Štepita.



Tanečno do Námestova pravidelne pozýva aj Slovákov, ktorí pôsobia v zahraničí. Tento rok prijali pozvanie Milan Tomášik, Martina Hajdyla-Lacová a Soňa Ferienčíková.



Ako uvádza organizátor, na festivale nebude chýbať "to najlepšie zo slovenského tanca" v podobe kolektívov T-O-K a BOD.Y. Najmladšiu generáciu zastúpia študenti Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V programe figuruje aj ľudový Tanečný dom či street dance battle.