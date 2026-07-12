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Festival Te prindžaras amen-Spoznajme sa predstaví rómsky tanec a spev
Prvýkrát sa na podujatí predstavia rómske folklórne súbory Romano rat z Ružinej a Romane čerhaja z Hrnčiarskej Vsi.
Autor TASR
Martin 12. júla (TASR) - Múzeum slovenskej dediny v Martine je v nedeľu dejiskom 22. ročníka festivalu Te prindžaras amen - Spoznajme sa. Ako informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Zuzana Kmeťová, podujatie je venované tradičným formám tanca rôznych skupín Rómov na Slovensku.
Doplnila, že program potrvá od 10.30 h do 16.00 h. Tanečný folklór Rómov návštevníkom sprostredkujú taneční pedagógovia a lektori tanca Libuša Bachratá a Marie Oláhová. „Predvedú im unikátne ukážky rôznych tancov a návštevníci budú mať jedinečnú možnosť naučiť sa ich základy. Tanečné choreografie predvedie aj tanečná zložka súboru Romka z Detvy, jedného z najdlhšie pôsobiaceho rómskeho folklórneho súboru na Slovensku,“ poznamenala Kmeťová.
Prvýkrát sa na podujatí predstavia rómske folklórne súbory Romano rat z Ružinej a Romane čerhaja z Hrnčiarskej Vsi. Svoje spevácke umenie predvedú Čhave kokavatar z Kokavy nad Rimavicou a pre návštevníkov je pripravené aj vystúpenie Ľudovej hudby Bartošovcov z Čierneho Balogu.
„Sprievodnému programu podujatia bude dominovať otvorenie výstavy fotografií rešpektovaného rómskeho novinára a fotografa Romana Čonku z Prešova. Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa prostredníctvom fotografií o živote a pôsobení významných rómskych hudobníkov, spevákov či hercov,“ dodala Kmeťová.
Súčasťou sprievodného programu budú aj lektorské prehliadky stálej expozície Múzea kultúry Rómov na Slovensku a celodenné tvorivé dielne pre deti.
Doplnila, že program potrvá od 10.30 h do 16.00 h. Tanečný folklór Rómov návštevníkom sprostredkujú taneční pedagógovia a lektori tanca Libuša Bachratá a Marie Oláhová. „Predvedú im unikátne ukážky rôznych tancov a návštevníci budú mať jedinečnú možnosť naučiť sa ich základy. Tanečné choreografie predvedie aj tanečná zložka súboru Romka z Detvy, jedného z najdlhšie pôsobiaceho rómskeho folklórneho súboru na Slovensku,“ poznamenala Kmeťová.
Prvýkrát sa na podujatí predstavia rómske folklórne súbory Romano rat z Ružinej a Romane čerhaja z Hrnčiarskej Vsi. Svoje spevácke umenie predvedú Čhave kokavatar z Kokavy nad Rimavicou a pre návštevníkov je pripravené aj vystúpenie Ľudovej hudby Bartošovcov z Čierneho Balogu.
„Sprievodnému programu podujatia bude dominovať otvorenie výstavy fotografií rešpektovaného rómskeho novinára a fotografa Romana Čonku z Prešova. Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa prostredníctvom fotografií o živote a pôsobení významných rómskych hudobníkov, spevákov či hercov,“ dodala Kmeťová.
Súčasťou sprievodného programu budú aj lektorské prehliadky stálej expozície Múzea kultúry Rómov na Slovensku a celodenné tvorivé dielne pre deti.