Festival Te prindžaras amen - Spoznajme sa ponúkne rómsky tanec a spev
Autor TASR
Martin 10. septembra (TASR) - Tradičným formám tanca rôznych skupín Rómov na Slovensku bude venovaný 21. ročník festivalu Te prindžaras amen - Spoznajme sa, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. septembra v Múzeu slovenskej dediny v Martine. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea v Martine Milena Kiripolská.
O tanečnom folklóre Rómov sa návštevníci dozvedia od tanečných pedagógov a lektorov tanca Balázsa Bogdána, Lenky Bogdánovej a Marie Oláhovej. „Predvedú im unikátne ukážky rôznych tancov a návštevníci budú mať jedinečnú možnosť naučiť sa ich základy. Tanečné choreografie predvedú aj tanečné zložky rómskych folklórnych súborov Romka z Detvy, Devleskere čhave z Málinca a Gypsy Luna z Lovinobane,“ priblížila Kiripolská.
Spevácke umenie predvedú Čhave kokavatar z Kokavy nad Rimavicou, spevácka zložka rómskeho folklórneho súboru Gypsy Luna z Lovinobane a vrcholom hudobnej a speváckej časti programu budú vystúpenia Ľudovej hudby Bartošovci z Čierneho Balogu a Chawier band.
Sprievodnému programu podujatia bude dominovať otvorenie výstavy mladej talentovanej rómskej výtvarníčky Šarloty Bottovej s názvom Herecké duše - rómski umelci v portrétoch. „Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa prostredníctvom portrétov o živote a pôsobení desiatich hercov rómskeho pôvodu zo Slovenska a z Čiech. Súčasťou sprievodného programu budú aj lektorské prehliadky stálej expozície Múzea kultúry Rómov na Slovensku a celodenné tvorivé dielne pre deti,“ dodala Kiripolská.
