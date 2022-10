Festival televízií Zlatý žobrák ponúkne filmy aj sprievodný program

Košice 20. októbra (TASR) - Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák opäť v Košiciach ponúkne divákom pestrú paletu filmov od tvorcov z celého sveta. V poradí 28. ročník podujatia sa uskutoční 27. až 30. októbra, jeho program sa odohrá v Kulturparku, ale aj Kine Úsmev, Výmenníku Wuppertálska a dokonca v Ústave pre výkon väzby na Floriánskej ulici. Informovali o tom vo štvrtok organizátori.



Na festival sa zaregistrovalo celkovo 331 filmov z 57 krajín celého sveta. "Vo filmoch jednoznačne prevažuje téma ľudských osudov a problémov. Ak sme doteraz hovorili, že festival prináša filmy z nepoznanej Európy, tak tentokrát sú to už filmy o osudoch ľudí, neznámych miestach a neznámych udalostiach z celého sveta. Nečakajte filmy, ktoré môžeme bežne vidieť v kinách, sú svojím spôsobom unikátne. Svedčí o tom viac ako tridsiatka vybraných finálových filmov, z ktorých sa niektoré budú premietať," priblížila riaditeľka festivalu Eva Děkanovská.







Filmy rôznych produkcií vybrala medzinárodná porota na čele so švajčiarskym hercom, režisérom a scenáristom Rogerom Worrodom. Vstup na jednotlivé premietania je voľný. Program vyvrcholí v sobotu 29. októbra večerným oceňovaním najlepších filmov v Kulturparku. Hlavným partnerom a spoluorganizátorom Zlatého žobráka sú v tomto roku Košické kultúrne centrá K13. Partnerom je aj projekt Viva Rukami, ktorého kurátorkou je Slava Hriadelová.



Verejnosť môže v piatok (28. 10.) sledovať ukrajinskú filmovú celovečernú drámu Matka apoštolov. Na premietaní sa zúčastnia aj hlavní protagonisti filmu na čele s producentom Dmytrom Ovechkinom. Súčasťou programu bude aj diskusia na tému Médiá a moc. V dvoch hodinových blokoch festival premietne v kine Úsmev výber súťažných filmov v pôvodnom znení s anglickými titulkami. Už štvrtýkrát po sebe organizátori zaradili do programu aj kuriózne premietanie v Ústave pre výkon väzby na Floriánskej ulici. Odozvy z väznice tvoria podľa organizátorov zaujímavú súčasť hodnotení festivalu. Festivalová sobota (29. 10.) sa bude niesť v znamení zábavného dňa predovšetkým pre deti s animovanými filmami.



Podujatie je v tomto roku určené nielen Košičanom, ale aj ukrajinským spoluobčanom.