Festival The Legits Blast je za nami

Banská Bystrica 8. augusta (OTS) - Festival The Legits Blast má svoju trinástu edíciu úspešne za sebou. Nezabudnuteľné výkony predviedli tanečníci z takmer 80 krajín sveta, medzi nimi aj nováčikovia z Austrálie, ale aj národné olympijské tímy z Číny a Kazachstanu. Fascinujúce tanečné čísla predviedli Francúzi, ale aj Taliani.Ani tento rok nebola núdza o prekvapivé výsledky. Najväčšie medzinárodné tanečné podujatie odštartovalo svoj hlavný program v piatok doobeda preliminačnými kolami, z ktorých do sobotňajších battlov postúpilo TOP 16 tanečníkov z každej kategórie.Najsilnejšou bola už tradične kategória 1vs1 Breaking. Vo finále si zmerali sily dvaja krajania z Francúzska, ktorí do battlu nastupovali ako priatelia. Napokon bol z dvojice úspešnejší B-Boy Lagaet. Ten sa už na minulých ročníkoch prebojoval do užšieho výberu, no teraz triumfoval po prvý raz. Nečakanú atmosféru priniesla aj kategória Cypher Cat, v ktorej zvíťazil B-Boy Allef z Brazílie. Detským šampiónom v breakingu sa stal B-Boy Danger z Talianska, ktorý porazil aj šikovného mladého Švajčiara Lotusa. Medzi ženami si svoje prvenstvo nakoniec vybojovala B-Girl 671 z Číny: ,,“ hovorí Martin Gilian, jeden z organizátorov festivalu. Kategóriu dvojíc ovládli elitní tanečníci z tímu Red Bull All Stars, Maročan Lil Zoo a Phil Wizard z Kanady.V nedeľu doobeda sa konala historicky prvá profesionálna slovenská breakingová tour. Jej poslaním je podporovať rast breakingovej a hip-hopovej kultúry na Slovensku prostredníctvom vzdelávacích programov, podujatí tanečných škôl a podpory mladých talentov. Svoju formu potvrdil B-Boy Twister, ktorý sa snaží nazbierať čo najviac bodov, aby mohol reprezentovať Slovensko aj na LOH 2024 v Paríži. Iskrilo to ale aj medzi tímami v súťaži Rep Your Country: ,,dopĺňa Gilian.Organizátori zhodnotili, že aj tento ročník festivalu sa mimoriadne vydaril:dodáva na záver Gilian.Podujatie sa realizovalo pod záštitou pána primátora Banskej Bystrice, Jána Noska, ktorý poctil festival osobne a slávnostne otvoril finálový večer The Legits Blast 2022.Festival The Legits Blast tento rok podporili: Vyšehradský fond, Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu, E-Cypher, Creative Europe, Europa SC, Europa2, R2N Business Center a spoločnosť Motor-Car Banská Bystrica.Vychutnaj si finálovú atmosféru z kráľovskej kategórie, 2vs2 Breaking, z The Legits Blastu