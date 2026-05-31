< sekcia Regióny
Festival The Legits Blast prinesie súboje tanečníkov z celého sveta
Širokej verejnosti festival otvorí svoje brány počas víkendu v rámci programu v obchodnom centre Na Troskách.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. mája (TASR) - V Banskej Bystrici sa i toto leto predstavia stovky elitných tanečníkov z celého sveta. Do mesta sa v júli po 17. raz vráti medzinárodný festival The Legits Blast, ktorý patrí k najvýznamnejším breakingovým podujatiam na svete. Súčasťou podujatia bude aj tradičná súťaž Outbreak Europe. TASR o tom informovali organizátori.
Festival The Legits Blast sa v Banskej Bystrici uskutoční od 19. do 26. júla, podujatie odštartuje štvordňovým tanečným kempom Youth is the Future. Mladých tanečníkov čaká v rámci kempu séria tanečných workshopov s lektormi z rôznych kútov sveta.
„Tento rok sme siahli aj po stáliciach festivalu, ale i po nových menách. Svoje workshopy odučí napríklad PoeOne z USA, ktorý na kempe nemôže chýbať. Doplnia ho napríklad aj bgirl Yasmin z Japonska, ktorá bude u nás učiť prvýkrát a pridá sa k nej aj Hiro10, vlaňajší víťaz Outbreak Europe,“ uviedol organizátor festivalu Martin Gilian.
Širokej verejnosti festival otvorí svoje brány počas víkendu v rámci programu v obchodnom centre Na Troskách. Pripravené budú ukážky breakingu i workshop pre tanečníkov všetkých úrovní. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je aj súťaž Outbrak Europe, ktorá prinesie súboje v rôznych kategóriách breakingu, footworku či toprocku. Chýbať nebudú ani tímové formáty či kategórie pre deti a mladé talenty.
V rámci festivalu do Banskej Bystrice zavítajú aj výrazné osobnosti tanečného sveta, a to napríklad legenda breakingu Machine z USA. „Machine je úzko spätý s históriou podujatia Outbreak. Už v roku 2003 vyhral jeho vôbec prvú edíciu na Floride a počas svojej kariéry sa predstavil aj vo viacerých hollywoodskych projektoch vrátane filmu Step Up,“ doplnil Gilian s tým, že novinkou na festivale bude aj obsadenie za dídžejským pultom, kde sa predstaví umelkyňa Lady Funk zo Španielska.
Festival The Legits Blast sa v Banskej Bystrici uskutoční od 19. do 26. júla, podujatie odštartuje štvordňovým tanečným kempom Youth is the Future. Mladých tanečníkov čaká v rámci kempu séria tanečných workshopov s lektormi z rôznych kútov sveta.
„Tento rok sme siahli aj po stáliciach festivalu, ale i po nových menách. Svoje workshopy odučí napríklad PoeOne z USA, ktorý na kempe nemôže chýbať. Doplnia ho napríklad aj bgirl Yasmin z Japonska, ktorá bude u nás učiť prvýkrát a pridá sa k nej aj Hiro10, vlaňajší víťaz Outbreak Europe,“ uviedol organizátor festivalu Martin Gilian.
Širokej verejnosti festival otvorí svoje brány počas víkendu v rámci programu v obchodnom centre Na Troskách. Pripravené budú ukážky breakingu i workshop pre tanečníkov všetkých úrovní. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je aj súťaž Outbrak Europe, ktorá prinesie súboje v rôznych kategóriách breakingu, footworku či toprocku. Chýbať nebudú ani tímové formáty či kategórie pre deti a mladé talenty.
V rámci festivalu do Banskej Bystrice zavítajú aj výrazné osobnosti tanečného sveta, a to napríklad legenda breakingu Machine z USA. „Machine je úzko spätý s históriou podujatia Outbreak. Už v roku 2003 vyhral jeho vôbec prvú edíciu na Floride a počas svojej kariéry sa predstavil aj vo viacerých hollywoodskych projektoch vrátane filmu Step Up,“ doplnil Gilian s tým, že novinkou na festivale bude aj obsadenie za dídžejským pultom, kde sa predstaví umelkyňa Lady Funk zo Španielska.