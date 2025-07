Festival The Legits Blast prinesie tanečné súboje i koncerty

Banská Bystrica 24. júla (TASR) - V Banskej Bystrici počas víkendu vyvrcholí v poradí už 16. ročník festivalu The Legits Blast. Do mesta prinesie hip-hopovú kultúru, tanečné súboje účastníkov z viac ako 90 krajín i koncerty. TASR o tom informovali organizátori podujatia.



Festival The Legits Blast sa v Banskej Bystrici začal v nedeľu (20. 7.) päťdňovým tanečným kempom, ktorého súčasťou boli i workshopy či diskusie. Vo štvrtok sa podujatie presúva do ulíc mesta. Námestie SNP v podvečerných hodinách privíta desiatky tanečníkov, konať sa bude aj súťaž skupín 5vs5 Out for Fame. Víťazná pätica pocestuje na svetové finále do Japonska.



Na podujatí sa v rámci aktuálneho ročníka predstavia stovky tanečníkov z viac ako 90 krajín sveta. Hlavná časť festivalu sa uskutoční na streche obchodného centra Na troskách a v miestnom klube. Festivalové brány areálu sa otvoria v piatok (25. 7.) o 9.00 h, o hodinu neskôr sa začnú preliminačné battle detí, z ktorých vzíde finálová osmička.



„O 12.30 h sa na parkete predvedú aj muži, ženy i dvojice, ktoré sa so svojimi kreatívnymi tanečnými vstupmi budú pokúšať zabodovať u poroty a prebojovať sa do najužšieho finálového výberu,” uviedol organizátor festivalu Martin Gilian s tým, že počas kvalifikačných súbojov budú návštevníkom v areáli k dispozícii sprievodné aktivity, športová a funzóna či stánky s pestrým gastro výberom.



V sobotu (26. 7.) sa program festivalu bude konať aj v átriu obchodného centra, pripravené sú súboje tímov z krajín V4 a Ukrajiny či tanečný workshop pre verejnosť. Finálový večer tanečnej súťaže odštartuje na strešnom parkovisku a v miestnom klube o 17.30 h folklórnym vystúpením banskobystrického súboru Mladosť v spojení s tanečníkmi z krajín V4.



„Ako Banskobystričania sme veľmi hrdí, že vytvárame priestor na prezentáciu nášho kultúrneho dedičstva, čím môžeme zviditeľniť Slovensko na mape sveta. Navyše, po prvý raz sme pre divákov pripravili jedinečné prepojenie breakingu a folklóru, z ktorého budú mať návštevníci nezabudnuteľný zážitok,” skonštatoval Gilian s tým, že sobotný program obohatia aj večerné koncerty umelcov z celého sveta.



Festival The Legits Blast bude v nedeľu pokračovať súťažou Rep Your Country, v rámci ktorej sa na vonkajšom parkete postupne predstavujú národné tímy zúčastnených krajín. „Práve táto súťaž býva často pre divákov najatraktívnejšou, keďže jednotlivé tímy sa do svojich tanečných vstupov snažia zapracovať množstvo zábavných scénok a kreatívnych prvkov,“ doplnil Gilian.