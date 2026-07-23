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Festival The Legits Blast privíta návštevníkov z vyše 90 krajín
V piatok (24. 7.) sa festivalové brány na strešnom parkovisku obchodného centra Na Troskách otvoria už od 9.00 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. júla (TASR) - V Banskej Bystrici sa vo štvrtok začína medzinárodný hudobno-tanečný festival The Legits Blast. Podujatie v meste pod Urpínom privíta návštevníkov z vyše 90 krajín sveta, počas nadchádzajúcich dní sa môžu tešiť na svetové finále súťaže Outbreak Europe, ale aj koncerty, worskhopy a ďalšie aktivity. TASR o tom informovali organizátori.
Program festivalu otvoria vo štvrtok popoludní v priestoroch Robotníckeho domu tanečné kruhy, v ktorých si zmerajú sily tanečníci v štyroch breakingových kategóriách. „Odborná porota bude hodnotiť kreativitu jednotlivých prvkov, rovnako ich techniku a prevedenie. Zamerá sa tiež na prácu nôh či silové pohyby, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou breakingu,“ priblížil hlavný organizátor podujatia Martin Gilian. Dejiskom štvrtkového programu sa stane aj Námestie SNP, kde festival poskytne atraktívnu sprievodnú časť pre širokú verejnosť.
V piatok (24. 7.) sa festivalové brány na strešnom parkovisku obchodného centra Na Troskách otvoria už od 9.00 h. „Začíname kvalifikačnými battlami v detskej kategórii 1vs1 Kid, pokračujeme kategóriou 2vs2 Breaking, 1vs1 B-Girl a 1vs1 Breaking. Postupne nám vzíde z každej kategórie zostava tých najlepších tanečníkov, ktorí postúpia do ďalšej časti súťaže,“ uviedol Gilian.
Hlavný program podujatia počas soboty (25. 7.) bude sústredený do dvoch miest, a to v átriu obchodného centra a vo festivalom areáli na strešnom parkovisku. „Na prízemí nákupného centra medzi eskalátormi čaká divákov pestrý sprievodný program vrátane exhibícií a kreatívnych aktivít,“ priblížil Gilian s tým, že na strešnom parkovisku budú pokračovať vyraďovacie battle Outbreak Europe, ktoré večer vyvrcholia finále najprestížnejších kategórií. Festival bude pokračovať koncertami a oficiálnou afterparty.
Nedeľa (26. 7.) v rámci festivalu The Legits Blast patrí jednej z najobľúbenejších disciplín podujatia, a to Rep Your Country. Národné tímy z celého sveta v súťaži predvedú svoje choreografie, kreativitu i humor. Symbolickým koncom festivalu bude večerná rozlúčková párty na Šachtičkách.
Program festivalu otvoria vo štvrtok popoludní v priestoroch Robotníckeho domu tanečné kruhy, v ktorých si zmerajú sily tanečníci v štyroch breakingových kategóriách. „Odborná porota bude hodnotiť kreativitu jednotlivých prvkov, rovnako ich techniku a prevedenie. Zamerá sa tiež na prácu nôh či silové pohyby, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou breakingu,“ priblížil hlavný organizátor podujatia Martin Gilian. Dejiskom štvrtkového programu sa stane aj Námestie SNP, kde festival poskytne atraktívnu sprievodnú časť pre širokú verejnosť.
V piatok (24. 7.) sa festivalové brány na strešnom parkovisku obchodného centra Na Troskách otvoria už od 9.00 h. „Začíname kvalifikačnými battlami v detskej kategórii 1vs1 Kid, pokračujeme kategóriou 2vs2 Breaking, 1vs1 B-Girl a 1vs1 Breaking. Postupne nám vzíde z každej kategórie zostava tých najlepších tanečníkov, ktorí postúpia do ďalšej časti súťaže,“ uviedol Gilian.
Hlavný program podujatia počas soboty (25. 7.) bude sústredený do dvoch miest, a to v átriu obchodného centra a vo festivalom areáli na strešnom parkovisku. „Na prízemí nákupného centra medzi eskalátormi čaká divákov pestrý sprievodný program vrátane exhibícií a kreatívnych aktivít,“ priblížil Gilian s tým, že na strešnom parkovisku budú pokračovať vyraďovacie battle Outbreak Europe, ktoré večer vyvrcholia finále najprestížnejších kategórií. Festival bude pokračovať koncertami a oficiálnou afterparty.
Nedeľa (26. 7.) v rámci festivalu The Legits Blast patrí jednej z najobľúbenejších disciplín podujatia, a to Rep Your Country. Národné tímy z celého sveta v súťaži predvedú svoje choreografie, kreativitu i humor. Symbolickým koncom festivalu bude večerná rozlúčková párty na Šachtičkách.