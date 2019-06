Festival Topfest sa vracia na domovskú scénu do areálu Zelenej vody

Počas dvoch dní (28. – 29. 6.) ponúkne na troch pódiách kvalitnú hudbu, občerstvenie i sprievodný program.

Nové Mesto nad Váhom 27. júna (TASR) – Hudobný festival Topfest sa po niekoľkých rokoch vracia na domovskú scénu do areálu na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom. Počas dvoch dní (28. – 29. 6.) ponúkne na troch pódiách kvalitnú hudbu, občerstvenie i sprievodný program.



Ako informoval organizátor festivalu Dušan Drobný, hlavné pódium bude patriť gitaristovi Slashovi so spevákom Mylesom Kennedym a sprievodnou kapelou The Conspirators, skupinám Apollo 440, Deez Nuts, Horkýže Slíže, Čechomor.



Na Green stage vystúpia Desmod, Zemětřesení, Šarišanci, Lukáš Adamec a ďalší. Storm stage bude určená pre fanúšikov hlavne domácej scény a zahrajú na ňom aj mladé nádejné slovenské kapely. Na Storm stage sa bude po oba dni festivalu konať semifinále hudobnej súťaže Rocková maturita.



„Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý sprievodný program a množstvo atrakcií, pre mladších, ale aj starších návštevníkov. Nebudú chýbať kolotoče, vodný futbal, vodné atrakcie, virtuálna realita, 5D kino, outdoorová hra. Pre športovo založených návštevníkov sme opäť pripravili Topfest run - bežecký maratón dlhy 7,7 kilometra. Na víťazov čakajú ceny a ďalšie prekvapenia,“ doplnil Drobný s tým, že pre návštevníkov pripravili kyvadlovú dopravu zo železničnej stanice v Novom Meste nad Váhom do areálu Zelenej vody a späť.



Návštevníci sa môžu schladiť a okúpať v jazere priamo v areáli Zelenej vody. Počas festivalu bude vodná plocha oplotená a strážená záchranármi aj súkromnou bezpečnostnou službou. „Bude sprístupnená každý deň od 8.00 do 20.00 h. Vo vode vo vzdialenosti, ktorú určí hliadka zdravotnej služby na člne, budú umiestnené bójky. Za tie nebude možné plávať, iba na vlastné riziko. Každý na to bude upozornený pri vstupe na pláž. Za neuposlúchnutie zákazu bude návštevníkovi odstránená páska a bude vyvedený z areálu,“ doplnil organizátor.