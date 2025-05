Festival tRadovania predstaví tradičnú kultúru v rôznych podobách

Bratislava 16. mája (TASR) - Bratislavská Umelka bude od piatka dejiskom ďalšieho ročníka rodinného Festivalu tRadovania. Cieľom dvojdňového podujatia je porozumenie a prepájanie generácií s rešpektom kultúrnej rozmanitosti v jej mnohorakých podobách. Festival, ktorý realizuje občianske združenie Dragúni, má podľa organizátorov priniesť do hlavného mesta jarnú vlnu pozitívnej energie. Je súčasťou cyklu Tanečný dom, ktorý je ako vzorová aktivita zapísaný v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.



Podujatie o 19.00 h otvorí umelecko-diskusný formát tRadovanie s... Alžbetou Lukáčovou, Samom Smetanom, Jacqueline Rudavsky a Michalom Veselským, predstaviteľmi hudobnej, výtvarnej a vizuálnej scény pracujúcimi s tradičnou kultúrou a jej presahmi do súčasného umenia. V programe, ktorého súčasťou bude aj prezentácia výberu diel výtvarníčky a šperkárky Rudavsky z kolekcie Slovenské impresie II, účinkujú hudobná skupina Banda, Folk & Bass Orchestra, Spojené huky Slovenska a iní.



V sobotu (17. 5.) od 10.00 h bude celý areál Umelky (záhrada, pavilón a galéria) patriť zážitkovým tanečným, hudobným a kreatívno-tvorivým dielňam s majstrami svojho remesla pre všetky vekové kategórie. „Okrem pestrých aktivít pre deti a ich rodičov, mládež, dospelých či seniorov programovú ponuku spestrí špeciálna ‚pokojná zóna‘ pre návštevníkov so zvýšenou senzorickou citlivosťou,“ približujú organizátori program, ktorý návštevníkom predstaví aj remeslá ako modrotlač, drotárstvo, prácu s kožou, plsťou alebo aj voskom. Tanečné školy ľudového tanca ich priučia tancu a zahrajú viaceré ľudové hudby.



Sobotný program o 19.00 h prinesie formát Roma dom - Tanečný dom zameraný na prezentáciu kultúry Rómov zo Slovenska a Sedmohradska. „Vrchol večera bude zameraný na výučbu temperamentných rómskych tancov zo sedmohradskej obce Szászcsávás a obce Drahňov z regiónu Zemplína,“ avizujú organizátori večer, na ktorom sa predstaví aj rumunská rómska skupina Szászcsávás band a kapela NogaBand s primášom Michalom Nogom.



Podrobný program nájdu záujemcovia na www.tradovanie.sk.