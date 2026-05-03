Festival Trnavská hudobná jar vstúpil do 58. ročníka
Vystúpi Cappella Istropolitana pod vedením dirigenta Róberta Marečeka spolu s huslistom Františkom Novotným a klaviristom Igorom Ardaševom.
Autor TASR
Trnava 3. mája (TASR) - Festival Trnavská hudobná jar vstúpil koncom apríla do svojho 58. ročníka. Program pokračuje koncertom Noc sláčikov, ktorý sa uskutoční v nedeľu o 18.00 h v sále Marianum v arcibiskupskom úrade v Trnave. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Vystúpi Cappella Istropolitana pod vedením dirigenta Róberta Marečeka spolu s huslistom Františkom Novotným a klaviristom Igorom Ardaševom. Program prinesie kombináciu známych aj menej uvádzaných diel vrátane Mendelssohnovej Symfónie číslo 10 či Dvojkoncertu pre husle, klavír a orchester.
Ďalší koncert s názvom Z Katalánska do Ameriky - hudobné potulky sa uskutoční 17. mája v Synagóge - Centre súčasného umenia. Huslistka Jana Andevská a gitarista Josep Manzano predstavia program zameraný na južanské hudobné tradície. Zaznejú diela skladateľov ako Francisco Tárrega, Enrique Granados, Vittorio Monti či Astor Piazzolla.
Záverečný koncert festivalu je naplánovaný na 7. júna v Bazilike sv. Mikuláša. Program Medzi nebom a operou ponúkne výber z diel talianskych operných skladateľov vychádzajúcich z duchovných textov. Pod vedením dirigenta Samuela Galeana vystúpi sopranistka Lucia Byráková, Miešaný spevácky zbor Tirnavia a Trnavský komorný orchester.
Podujatie ponúka možnosť zažiť hudbu v rozmanitých priestoroch a atmosférach, dramaturgia prepája klasickú hudbu s ďalšími umeleckými formami vrátane tanca. Prináša do regiónu osobnosti domácej aj zahraničnej scény. Organizátorom podujatia je Mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku.
