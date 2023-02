Bratislava 3. februára (TASR) - Festival TVOR•BA spojí neprofesionálnych umelcov z celého Slovenska 9. až 12. marca v Bratislave. Organizátori avizujú, že 4. ročník multižánrového festivalu tvorivosti zaplní divadlá, galérie a kinosály. "Po dvojročnej prestávke vznikne v Bratislave opäť priestor na vzájomné inšpirácie a radosť z tvorivosti," uviedla pre TASR Alexandra Žilavá z Národného osvetového centra (NOC), ktoré je organizátorom podujatia.



Návštevníci festivalu si budú môcť vyskúšať napríklad aj to, ako sa dá výtvarne experimentovať so starými filmovými pásmi, alebo sa naučiť rýchlo a bezbolestne tancovať skakanu zo Šarišského Jastrabia. Sprievodný program festivalu má ponúknuť tiež možnosť vidieť to, ako sa vyvolávajú fotografie pomocou kávy.



"Bratislavčania sa môžu tešiť na koncerty, divadelné a folklórne predstavenia, literárne besedy, filmové projekcie, výstavy fotografií a výtvarnej tvorby," avizuje NOC. Potvrdzuje, že do hlavného mesta prídu najlepší neprofesionálni umelci z celého Slovenska – víťazi celoštátnych postupových súťaží, ktorých je vyhlasovateľom.



Jednotlivé programy sa budú odohrávať v bratislavskom Starom Meste v NOC, vo V-klube, v Dome umenia, Teatre Colorato a na ďalších miestach. Festival slávnostne otvorí happening, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9. marca vo večerných hodinách v Dome umenia.



Festival TVOR•BA je určený pre všetkých, ktorí umelecky tvoria, majú radi umenie alebo sa o ňom chcú dozvedieť viac. Aktuálne informácie o programe bude organizátor postupne uverejňovať na www.tvor-ba.sk.