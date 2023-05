Festival Týždeň kresťanskej kultúry Žiline presunuli na májový termín

Žilina 11. mája (TASR) - Spolu pre iný svet je motto 14. ročníka festivalu Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline. Podľa riaditeľa festivalu Dušana Václava sa uskutoční od 16. do 23. mája 2023.



Termín festivalu sa zmenil z jesenného na májový a organizátori predpokladajú väčšie možnosti exteriérových podujatí. "Do organizačného tímu je zapojených viac ľudí. Zvlášť chcem vyzdvihnúť spoluprácu so žilinským hercom a divadelníkom Jozefom Abafim, ktorý bude v dobovom kostýme ako palatín František Vešeléni sprevádzať po Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline," povedal Václav.



Festival otvoria v utorok 16. mája slávnostnými fanfárami z Burianovej veže pri Katedrále Najsvätejšej Trojice. "Ľudia sa môžu do štvrtka zastaviť v Charitnej kaviarni pri katedrále. Dobrovoľníci budú ponúkať kávu a niečo sladké pod zub za dobrovoľný príspevok na podporu charitnej činnosti. Podujatiami chceme prispieť k tomu, aby bol náš svet iný, lepší, krajší. Súčasťou programu je aj prezentácia knihy o Žofii Bosniakovej, výstava obrazov Daniely Bílkovej, diskusia s kresťanskými influencermi, niekoľko koncertov a turistika do okolia Žiliny," priblížil riaditeľ festivalu.



Týždeň kresťanskej kultúry je multižánrovým kultúrnym festivalom s históriou od roku 2009, keď sa konal nultý ročník. Organizujú ho Inštitút Communio a EKUZA. Inštitút Communio je neziskovou organizáciou. Do jej portfólia patria okrem Týždňa kresťanskej kultúry aj ďalšie aktivity ekumenického charakteru, vydáva mesačník Naša Žilinská diecéza, organizuje diskusie na duchovné a spoločenské témy.



EKUZA je neformálne združenie cirkví pôsobiacich v Žiline. Vzniklo v roku 1999. Okrem Týždňa kresťanskej kultúry každoročne organizuje v meste Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, modlitby za mesto počas Staromestských slávností alebo modlitby žien.