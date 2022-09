Festival Učiaca sa Trnava ponúka aktivity na podporu myslenia

Trnava 23. septembra (TASR) – Stánky s ponukou aktivít vzdelávacích inštitúcií zaplnili v piatok centrum Trnavy v rámci prvého ročníka festivalu Učiaca sa Trnava. Školákom, mládeži i dospelým predstavovali svoje programy na podporu myslenia, kreativity, jazykových schopností a ďalších zručností. Organizátorom je občianske združenie (OZ) Lifestarter a mesto Trnava.



Rôzne informácie, úlohy a hry si pre návštevníkov všetkých vekových kategórií pripravili napríklad Knižnica Juraja Fándlyho, IPčko, Teach For Slovakia, Európsky dialóg, EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe a viaceré ďalšie organizácie, stredné školy a fakulty oboch trnavských univerzít. Súčasťou festivalu sú panelové diskusie i hudobné vystúpenia na pódiu pred radnicou.



Mesto Trnava sa na začiatku septembra stalo prvým slovenským učiacim sa mestom, patriacim do medzinárodnej siete UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC) na základe iniciatívy OZ Lifestarter. Zaradilo sa medzi 294 miest sveta, ktoré na základe osvedčených postupov a politických iniciatív vytvárajú podnetné prostredie pre celoživotné vzdelávanie. Učiace sa mestá zároveň prepájajú vzdelávacie a kultúrne inštitúcie a zapájajú do procesu tvorby zmien vo vzdelávaní dôležitých aktérov v oblasti vzdelávania a zástupcov verejnej správy, čím podporujú kvalitu školstva v SR.



Projekt Učiaca sa Trnava sa už tretí rok spolupodieľa na tvorbe networkingov či konferencií pedagógov a iných aktérov z oblasti vzdelávania, ktorí majú záujem o systematickú zmenu vzdelávania na Slovensku. Podarilo sa vytvoriť množstvo inovatívnych edukačných aktivít, ku ktorým patrí aj piatkový festival.