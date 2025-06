Trnava 16. júna (TASR) - Dvojdňový festival Učiaca sa Trnava smeruje piatykrát do centra mesta. Na nadšencov celoživotného vzdelávania, rastu osobnosti a zmysluplného trávenia voľného času čaká v stredu a vo štvrtok (18. - 19. 6.) pestrý program. Za organizátorov o tom informovala Adriána Klincová z občianskeho združenia Lifestarter.



Brány kultúrneho centra Malý Berlín sa pre návštevníkov otvoria v stredu o 15.00 h. Program odštartuje workshopom Use Your Talents. Nasledovať bude workshop zameraný na rozvoj komunikačných zručností. „Od 19.00 h ponúkne sedem odborníkov z rôznych vedných disciplín relevantné odpovede na kľúčové otázky, ktoré si dnes kladieme,“ priblížila Klincová.



Prvý festivalový deň uzavrie prednáška a nočné pozorovanie oblohy. Hovoriť sa bude o najnovších poznatkoch o planéte Venuša. Paralelne s prednáškou a aj po jej skončení budú na Trojičnom námestí vystavené tri modely vesmírnych objektov, ktoré návštevníkom priblížia lektori.



Vo štvrtok zaplaví Trojičné námestie v Trnave Zóna plná objavov. „Viaceré vzdelávacie inštitúcie, organizácie a združenia si pripravia mnoho atraktívnych hier, ukážok a minútových workshopov. Každý účastník si príde na svoje a bude môcť objavovať, aké široké sú možnosti celoživotného rastu a rozvoja osobnosti,“ podotkla s tým, že atmosféru dotvorí umelecký program na pódiu.



Festival je určený pre všetky vekové kategórie. Okrem hlavnej zóny pre študentov a žiakov je pripravená aj zóna pre seniorov, mamy na materskej a učiteľov. Festival je jednou z aktivít projektu Učiaca sa Trnava, ktorého cieľom je celoročne podporovať vzdelávanie všetkých vekových kategórií v Trnave.