Festival ukázal divadelné hry klientov zariadení sociálnych služieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Patrónom festivalu bol opäť obľúbený slovenský herec, humorista, ale aj moderátor a člen Divadla Astorka Korzo 90 Miroslav Noga.

Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Klienti zariadení sociálnych služieb (ZSS) opäť ukázali svoj vzťah k dramatickému umeniu i svoj herecký talent. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zorganizoval druhý ročník Župného festivalu dramatickej tvorivosti v podaní ľudí so zdravotným postihnutím.

„Týmto podujatím dávame možnosť ľuďom zo zariadení sociálnych služieb prezentovať svoj talent. V našich zariadeniach máme nielen úžasných hercov, ale aj odvážnych ľudí, ktorí vystúpili zo svojej komfortnej zóny a ukázali, čo sa v nich skrýva,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Počas dvoch dní (8. - 9. 10.) sa v Bratislavskom bábkovom divadle odprezentovalo 11 zariadení sociálnych služieb s 11 divadlami. Celkovo sa na divadelných doskách predstavilo vyše 100 nádejných umelcov nielen z Bratislavského, ale aj Trnavského, Trenčianskeho a Košického samosprávneho kraja.

