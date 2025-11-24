< sekcia Regióny
Festival umení Konfrontácie v Nitre ponúkne sériu koncertov a výstavu
Ako informovalo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, počas festivalu zaznie v Synagóge päť večerných koncertov, na ktorých vystúpia domáci i zahraniční umelci.
Autor TASR
Nitra 24. novembra (TASR) - Sériu koncertov i výtvarnú výstavu ponúkne 22. ročník festivalu umení Konfrontácie. V pondelok večer sa začína v nitrianskej synagóge, kde potrvá do 28. novembra.
Ako informovalo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, počas festivalu zaznie v Synagóge päť večerných koncertov, na ktorých vystúpia domáci i zahraniční umelci. Na otváracom podujatí sa v pondelok predstaví gitarista Karol Kompas s priateľmi.
V utorok 25. novembra bude účinkovať medzinárodný komorný súbor Duo in Between, ktorý vo svojom programe uvedie viaceré premiéry diel slovenských a českých skladateľov. „V stredu 26. novembra bude festivalové pódium patriť medzinárodnému komornému súboru Ensemble Sphärenklänge z Rakúska,“ uviedli organizátori.
Vo štvrtok 27. novembra zaznie na festivale jazzová hudba v podaní zoskupenia Trio Jazzinfection. „Záverečný koncert bude v piatok 28. novembra patriť Moyzesovmu kvartetu, ktoré si v tomto roku pripomína 50 rokov spoločného aktívneho koncertného života. Festival je i v tomto roku spojený s výstavou súčasného výtvarného umenia s názvom Maľované vlnou III. Výberom zo svojej tvorby sa na nej predstaví Anna Jarmila Koprdová,“ doplnili organizátori.
Ako informovalo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, počas festivalu zaznie v Synagóge päť večerných koncertov, na ktorých vystúpia domáci i zahraniční umelci. Na otváracom podujatí sa v pondelok predstaví gitarista Karol Kompas s priateľmi.
V utorok 25. novembra bude účinkovať medzinárodný komorný súbor Duo in Between, ktorý vo svojom programe uvedie viaceré premiéry diel slovenských a českých skladateľov. „V stredu 26. novembra bude festivalové pódium patriť medzinárodnému komornému súboru Ensemble Sphärenklänge z Rakúska,“ uviedli organizátori.
Vo štvrtok 27. novembra zaznie na festivale jazzová hudba v podaní zoskupenia Trio Jazzinfection. „Záverečný koncert bude v piatok 28. novembra patriť Moyzesovmu kvartetu, ktoré si v tomto roku pripomína 50 rokov spoločného aktívneho koncertného života. Festival je i v tomto roku spojený s výstavou súčasného výtvarného umenia s názvom Maľované vlnou III. Výberom zo svojej tvorby sa na nej predstaví Anna Jarmila Koprdová,“ doplnili organizátori.