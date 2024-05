Festival USE THE C!TY v Košiciach opäť spestrí verejný priestor

Košice 2. mája (TASR) - Divadlo, hudbu, výtvarné umenie či zábavu ponúka 16. ročník multižánrového festivalu USE THE C!TY, ktorý sa v Košiciach koná od štvrtka do soboty (4. 5.). Na tradičné i netradičné miesta v centre mesta prináša rôzne druhy umenia.



Program začalo vo štvrtok predpoludním podujatie "Košické Montmartre", ktoré nadšencom umenia ponúka možnosť vyskúšať si maľovanie v uliciach mesta. Obohatením podľa organizátorov je aj spoločná tvorba s deťmi, ktoré budú maľovať na chodník. Popoludní až do večera môžu ľudia na Hlavnej ulici zažiť rôzne formy umenia a zábavy. Nadšencom divadla sa predstaví divadlo Crocus s hrou Monroe, Divadlo nad vecou s komédiou Dohadzovačky a divadlo Per Absurdus s bláznivou komédiou Čiernobiela.



Súčasťou piatkovej (3. 5.) ponuky je aj multižánrové bludisko pri Urbanovej veži s vystúpeniami umelcov a večernou Hudbou v meste s koncertmi kapiel a sólistov rôznych žánrov.



Festival zavŕši sobotňajší program. "Park pri Dolnej bráne sa premení na Komunitné mesto, v ktorom môžete tvoriť na viac ako 20 workshopoch a v kreatívnych dielňach spolu s lektormi z výmenníkov. Užijete si aj umenie na Hlavnej ulici," informovala Gabriela Mišurová z K13 - Košické kultúrne centrá. Záver festivalu bude patriť módnej performance Ľanovo nanovo a vernisáži výstavy Montmartre z vytvorených výtvarných diel. Všetky podujatia sú bezplatné.