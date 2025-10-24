< sekcia Regióny
Festival v bratislavskej zoo prináša vyrezávanie tekvíc i lampióny
Návštevníci sa môžu tešiť na komentované kŕmenie surikát vlnkavých, koní Przewalského, lám krotkých, mačiek maloškvrnných, kôz kamerunských či urzona kanadského.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Bratislavská zoologická záhrada pozýva na jesenný festival, ktorý sa koná od piatka do nedele (26. 10.). Každé popoludnie prinesie so sebou vyrezávanie tekvíc či lampiónový sprievod cez Karpatský les k výbehu vlkov. V nedeľu sa program rozšíri o špeciálne zážitkové čítanie pre deti. TASR o tom informovali zo zoo.
„Počas celého víkendu nebude chýbať ani hudba, tvorenie, deky na zahriatie a, samozrejme, komentované kŕmenia zvierat,“ približuje zoo.
Zoo zároveň odporúča priniesť si vlastné tekvice, keďže ich počet je limitovaný. Po podujatí ich dostanú samotné zvieratá. Zároveň si treba priniesť aj vlastné náradie na vyrezávanie.
