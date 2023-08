Festival v Námestove ponúkne vyše 20 vystúpení umelcov z celého sveta

Bratislava/Námestovo 16. augusta (TASR) - Umelcov z celého sveta s viac ako 20 predstaveniami a tanečnými vystúpeniami uvidia v týchto dňoch návštevníci medzinárodného multižánrového festivalu Tanečno v Námestove. Siedmy ročník podujatia potrvá päť dní, od stredy do nedele 20. augusta. TASR o tom informoval organizátor Andrej Štepita.



Podotkol, že oproti minulým rokom predstavia bohatší sprievodný program, ktorý prepája tanec s ďalšími umeleckými formami. Do Námestova podľa Štepitu prídu mená tanečného umenia na svetovej úrovni. "V rámci predstavení svoje dielo uvedie izraelsko-gruzínska choreografka Annabelle Dvir, predstaví sa salzburský TRAK Dance Ensemble či medzinárodný kolektív Useless machines," uviedol organizátor.



Prostredníctvom diskusií, improvizovaných večerov, komunitných stretnutí, koncertov či inštalácií chcú organizátori festivalu predstaviť rôzne podoby tanečného umenia. Pravidelne pozývajú aj Slovákov, ktorí pôsobia v zahraničí. Tento rok to bude Milan Tomášik, Martina Hajdyla-Lacová či Soňa Ferienčíková.



"Nezabúdame ani na to najlepšie zo slovenského tanca, najmladšiu generáciu v podobe študentov a študentiek Vysokej školy múzických umení v Bratislave či tradičné formáty ako ľudový Tanečný dom či street dance battle," povedal Štepita.



Dodal, že cieľom je, aby sa festival stal atraktívnym aj pre ľudí mimo tanečnej komunity.