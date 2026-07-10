< sekcia Regióny
Festival v Nitre ponúkne priestor neprofesionálnym divadlám
Festival má tiež vzdelávací charakter.
Autor TASR
Nitra 10. júla (TASR) - Divadelné predstavenia, diskusie i workshopy ponúkne 11. ročník Festivalu amatérskeho divadla (FAD). Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre ho organizuje od 18. do 21. júla v kultúrnom dome v Párovských Hájoch a v priestoroch KOS.
Ako uviedli organizátori, festival je určený predovšetkým mladým neprofesionálnym divadlám Nitrianskeho kraja. „Ponúka priestor na dialóg a diskusiu o divadle. Je otvorený pre divákov a komunity. Prioritou festivalu je rozmanitosť a pestrosť divadelnej tvorby a inscenácie, ktoré sú inšpiráciou pre dialóg,“ priblížilo KOS.
Festival má tiež vzdelávací charakter. Okrem diskusií ponúka aj semináre a rôzne workshopy. „Cieľom je rozvoj umeleckej komunity, posilnenie tvorby v regióne, edukačný rozmer, odborný a multikultúrny dialóg a tiež rozvoj osobných kompetencií účastníkov,“ doplnili organizátori.
Ako uviedli organizátori, festival je určený predovšetkým mladým neprofesionálnym divadlám Nitrianskeho kraja. „Ponúka priestor na dialóg a diskusiu o divadle. Je otvorený pre divákov a komunity. Prioritou festivalu je rozmanitosť a pestrosť divadelnej tvorby a inscenácie, ktoré sú inšpiráciou pre dialóg,“ priblížilo KOS.
Festival má tiež vzdelávací charakter. Okrem diskusií ponúka aj semináre a rôzne workshopy. „Cieľom je rozvoj umeleckej komunity, posilnenie tvorby v regióne, edukačný rozmer, odborný a multikultúrny dialóg a tiež rozvoj osobných kompetencií účastníkov,“ doplnili organizátori.