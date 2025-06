Festival Verím Pane 2025 ponúkne bohatý hudobný aj detský program

Námestovo 29. júna (TASR) - Amfiteáter v Námestove bude v 18. až 20. júla miestom hudobného festivalu Verím Pane. Najväčšou udalosťou 34. ročníka bude špeciálny gospelový koncert Mariána Čekovského s 12-členným orchestrom. Nebudú chýbať Sima Magušinová, Godzone, Rods, Jana Zubajová, Slávka Tkáčová, kresťanskí raperi Isaac Records, Davidd a Augustin ani dlhoročné festivalové stálice, ako Križiaci, Felice, Skalka, Kéfas či Lámačské chvály. Deti sa môžu tešiť na Spievankovo, Daniela Heviera, kapely Onezim alebo Smaily. TASR o tom za organizátorov informoval Daniel Gašpierik.



V piatok (18. 7.) uvedie detský program Daniel Hevier, o otvárací koncert festivalu sa postará speváčka a skladateľka Monika Ližbetin so svojimi dcérami v spolupráci s trstenským detským zborom Mária. V piatok si ešte môžu návštevníci vypočuť nový hudobný projekt Jamesa Evansa, jeho syna Jakuba a ich priateľov Yake Yami. Program koncertmi doplnia Dominika Gurbaľová, Križiaci, Havrilla, Slávka Tkáčová, Skalka, raperi Davidd a Augustín či DJ Damian Custom Beats.



V sobotu (19. 7.) je pripravený program v réžii kapely Onezim, trochu neskôr príde aj Spievankovo. Vystúpia RuNa Folk - Mojmírovce, raper WoyS, kapela Emanuel, Silvia Kosmeľová, laureátka súťaže Gospeltalent 2011 Sima Magušinová, Mária Podhradská, Isaac Records a Katarína Koščová so svojim dvorným klaviristom Danielom Špinerom.



Vo festivalovom programe v nedeľu (20. 7.) vystúpia Smaily, Veronika Haluzová, kapela Onezim, komorné tanečné divadlo, Paľo Drapák, niekdajší líder skupiny Metalinda, príde s hudobným pásmom Liturgický Rock, zahrajú kapela Kéfas, džezové zoskupenie Marek Szarvaš Projekt aj ďalší interpreti.



Marián Čekovský pripravuje gospelový koncert s kapelou a 12-členným orchestrom, v ktorom odznejú niektoré piesne z veľkonočnej cesty svetla - Via Lucis a tiež niektoré piesne z textárskeho pera Milana Lasicu, Vlada Krausza či rímskokatolíckeho kňaza Antona Fabiana. Spoločne s ním vystúpi viacero spevákov, medzi nimi Mária Podhradská a James Evans.