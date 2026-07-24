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Festival Verím Pane v Námestove ponúkne hudbu, modlitby i diskusie
Festival sa začína v piatok o 14.00 h v amfiteátri spoločnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bude spišský diecézny biskup František Trstenský.
Autor TASR
Námestovo 24. júla (TASR) - Nábrežie Oravskej priehrady v Námestove sa od piatku do nedele (26. 7.) stane dejiskom 35. ročníka kresťanského festivalu Verím Pane. Program festivalu ponúkne hudbu, modlitby, diskusie, workshopy, stretnutia, vystúpenia desiatky interpretov a hostí na viacerých scénach. Hudobným finále bude 90-minútový koncert Mariána Čekovského s kapelou, dvanásťčlenným orchestrom a hosťami. TASR o tom informoval riaditeľ festivalu Verím Pane Daniel Gašpierik.
Festival sa začína v piatok o 14.00 h v amfiteátri spoločnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bude spišský diecézny biskup František Trstenský. Duchovný rozmer festivalu bude prítomný počas celého víkendu. Súčasťou programu budú okrem omší aj hudobné chvály, modlitby a priestor na sviatosť zmierenia. Festival prinesie aj diskusie a sprievodný program, ktorý sa bude venovať viere, životu, spoločnosti, rodine, mladým ľuďom a témam, ktoré rezonujú v cirkvi i vo verejnom priestore.
Jedným z výrazných hudobných momentov festivalu má byť koncert Mariána Čekovského a priateľov s dvanásťčlenným orchestrom. V programe sa predstavia aj Sima Magušinová, Godzone, Timothy, Mária Podhradská, Isaac Records, Slávka Tkáčová, Janais, YAKE YAMI, Jana Zibalová, Peter Křemen, Križiaci, Felice, Monika Ližbetin, Kéfas, Onezim, Emanuel, WoyS, Runa Folk či Smaily.
„Verím Pane nie je iba séria koncertov. Je to miesto stretnutia, modlitby, rozhovorov a domácej atmosféry. Chceme, aby sa tu cítili prijatí mladí ľudia, rodiny s deťmi, farníci, návštevníci z Oravy aj ľudia z rôznych kútov Slovenska a Česka. Motto Doma je doma pre nás nie je len slogan, ale vyjadrenie toho, čo sa na festivale snažíme spolu vytvárať,“ približujú organizátori.
Festival ponúkne aj program pre rodiny a deti. Návštevníci sa môžu tešiť na Daniela Heviera a Mateja Tótha, detský program a Spievankovo. „Práve rodinná atmosféra patrí k tomu, čo festival Verím Pane dlhodobo charakterizuje - mnohí návštevníci, ktorí kedysi prichádzali ako mladí účastníci, sa dnes vracajú so svojimi deťmi,“ podotkli organizátori.
Najstarší slovenský festival kresťanskej hudby Verím Pane sa koná v spolupráci s farnosťou Námestovo, mestom Námestovo a Žilinským samosprávnym krajom.
Festival sa začína v piatok o 14.00 h v amfiteátri spoločnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bude spišský diecézny biskup František Trstenský. Duchovný rozmer festivalu bude prítomný počas celého víkendu. Súčasťou programu budú okrem omší aj hudobné chvály, modlitby a priestor na sviatosť zmierenia. Festival prinesie aj diskusie a sprievodný program, ktorý sa bude venovať viere, životu, spoločnosti, rodine, mladým ľuďom a témam, ktoré rezonujú v cirkvi i vo verejnom priestore.
Jedným z výrazných hudobných momentov festivalu má byť koncert Mariána Čekovského a priateľov s dvanásťčlenným orchestrom. V programe sa predstavia aj Sima Magušinová, Godzone, Timothy, Mária Podhradská, Isaac Records, Slávka Tkáčová, Janais, YAKE YAMI, Jana Zibalová, Peter Křemen, Križiaci, Felice, Monika Ližbetin, Kéfas, Onezim, Emanuel, WoyS, Runa Folk či Smaily.
„Verím Pane nie je iba séria koncertov. Je to miesto stretnutia, modlitby, rozhovorov a domácej atmosféry. Chceme, aby sa tu cítili prijatí mladí ľudia, rodiny s deťmi, farníci, návštevníci z Oravy aj ľudia z rôznych kútov Slovenska a Česka. Motto Doma je doma pre nás nie je len slogan, ale vyjadrenie toho, čo sa na festivale snažíme spolu vytvárať,“ približujú organizátori.
Festival ponúkne aj program pre rodiny a deti. Návštevníci sa môžu tešiť na Daniela Heviera a Mateja Tótha, detský program a Spievankovo. „Práve rodinná atmosféra patrí k tomu, čo festival Verím Pane dlhodobo charakterizuje - mnohí návštevníci, ktorí kedysi prichádzali ako mladí účastníci, sa dnes vracajú so svojimi deťmi,“ podotkli organizátori.
Najstarší slovenský festival kresťanskej hudby Verím Pane sa koná v spolupráci s farnosťou Námestovo, mestom Námestovo a Žilinským samosprávnym krajom.