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Festival Viva Italia v Poprade prinesie taliansku atmosféru
Tohtoročná edícia festivalu, ktorý už pravidelne otvára leto pod Tatrami, je oficiálne venovaná renesancii a histórii.
Autor TASR
Poprad 10. júna (TASR) - Festival Viva Italia, ktorý sa v stredu začína v Poprade, prinesie do historického centra Spišskej Soboty taliansku atmosféru. Fabio Bortolini z občianskeho združenia (OZ) Pre mesto, ktoré podujatie organizuje, uviedol, že v poradí 13. ročník je venovaný renesancii a histórii. Okrem tradičnej talianskej gastronómie pripravili organizátori aj hudobné vystúpenia, prednášky v archíve či workshopy. Duchovnú časť festivalu predstavuje svätá omša v Kostole sv. Juraja v stredu podvečer, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup František Trstenský.
Tohtoročná edícia festivalu, ktorý už pravidelne otvára leto pod Tatrami, je oficiálne venovaná renesancii a histórii. Práve Spišská Sobota ako mestská pamiatková rezervácia totiž nesie hlboké architektonické stopy renesančného štýlu, ktorý sa kedysi zrodil práve v Taliansku a zásadne ovplyvnil tvár tamojších vzácnych meštianskych domov.
„Festival Viva Italia nie je len obyčajným mestským podujatím, ale autentickým mostom medzi dvoma kultúrami. Po rokoch úspešného fungovania prináša ešte prepracovanejší koncept, v ktorom sa snúbi špičkové kulinárske umenie s pestrým multižánrovým programom naplneným históriou, hudbou i vzdelávaním,“ podotkol Bortolini.
Kultúrny program odštartuje v stredu vystúpenie akordeonistu a speváka Cedra. Do večera sa o zábavu postará aj zoskupenie Girls from the Moon a populárna skupina Woodnite Band, ktorí sa budú na pódiu striedať aj počas nasledujúcich dní festivalu.
„Štvrtok 11. júna bude v popredí diskusia za okrúhlym stolom venovaná téme ‚paktu priateľstva‘ medzi mestami Assisi, Levoča a Pezinok. Mestá podpíšu memorandum a v roku 2027 pôjdu ich oficiálne delegácie podpísať pakt priateľstva priamo do Assisi. V rámci konceptu sme išli nielen po talianskych stopách na Spiši a v okolí, ale rozhodli sme sa opäť spájať aj mestá,“ dodáva Bortolini. Práve v spomínaných mestách totiž už niekoľko storočí pôsobia františkáni. Zároveň si Assisi pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka a Spišská diecéza zase 250. výročie svojho vzniku.
V rámci festivalu sa tiež uskutoční inštitucionálna večera v Tatranskej Lomnici či gurmánsky večer „Four hands LadyChef menu“ v Spišskej Sobote. Program vyvrcholí v sobotu 13. júna špeciálnym talianskym brunchom so živou hudobnou produkciou, výstavou talianskych veteránov a hlavným hudobným blokom s koncertom formácie OI & B Zucchero.
Festival OZ organizuje spolu s mestom Poprad a v spolupráci s rezortmi cestovného ruchu, vnútra, slovenským a talianskym veľvyslanectvom a Prešovským samosprávnym krajom.
Tohtoročná edícia festivalu, ktorý už pravidelne otvára leto pod Tatrami, je oficiálne venovaná renesancii a histórii. Práve Spišská Sobota ako mestská pamiatková rezervácia totiž nesie hlboké architektonické stopy renesančného štýlu, ktorý sa kedysi zrodil práve v Taliansku a zásadne ovplyvnil tvár tamojších vzácnych meštianskych domov.
„Festival Viva Italia nie je len obyčajným mestským podujatím, ale autentickým mostom medzi dvoma kultúrami. Po rokoch úspešného fungovania prináša ešte prepracovanejší koncept, v ktorom sa snúbi špičkové kulinárske umenie s pestrým multižánrovým programom naplneným históriou, hudbou i vzdelávaním,“ podotkol Bortolini.
Kultúrny program odštartuje v stredu vystúpenie akordeonistu a speváka Cedra. Do večera sa o zábavu postará aj zoskupenie Girls from the Moon a populárna skupina Woodnite Band, ktorí sa budú na pódiu striedať aj počas nasledujúcich dní festivalu.
„Štvrtok 11. júna bude v popredí diskusia za okrúhlym stolom venovaná téme ‚paktu priateľstva‘ medzi mestami Assisi, Levoča a Pezinok. Mestá podpíšu memorandum a v roku 2027 pôjdu ich oficiálne delegácie podpísať pakt priateľstva priamo do Assisi. V rámci konceptu sme išli nielen po talianskych stopách na Spiši a v okolí, ale rozhodli sme sa opäť spájať aj mestá,“ dodáva Bortolini. Práve v spomínaných mestách totiž už niekoľko storočí pôsobia františkáni. Zároveň si Assisi pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka a Spišská diecéza zase 250. výročie svojho vzniku.
V rámci festivalu sa tiež uskutoční inštitucionálna večera v Tatranskej Lomnici či gurmánsky večer „Four hands LadyChef menu“ v Spišskej Sobote. Program vyvrcholí v sobotu 13. júna špeciálnym talianskym brunchom so živou hudobnou produkciou, výstavou talianskych veteránov a hlavným hudobným blokom s koncertom formácie OI & B Zucchero.
Festival OZ organizuje spolu s mestom Poprad a v spolupráci s rezortmi cestovného ruchu, vnútra, slovenským a talianskym veľvyslanectvom a Prešovským samosprávnym krajom.