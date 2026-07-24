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Festival vizuálneho umenia Park Art začína svoj druhý ročník

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Centrum tvrdí, že cieľom podujatia je sprístupňovať súčasné vizuálne umenie širokej verejnosti, vytvárať priestor na stretnutia tvorcov s návštevníkmi.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 24. júla (TASR) - Druhý ročník festivalu vizuálneho umenia Park Art sa začína v piatok popoludní v Parku 17. novembra pri evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi. Jeho cieľom je okrem iného aj sprístupniť verejnosti vizuálne umenie. TASR o tom informovali zo Spišského kultúrneho centra a knižnice.

Festival má podľa nich priniesť do centra mesta program zameraný na výtvarné umenie, fotografiu, film a kreatívne aktivity pre všetky vekové kategórie. „Návštevníci sa môžu tešiť na výstavy, tvorivé dielne, inšpiratívne besedy s umelcami, filmové projekcie aj hudobný program pod holým nebom,“ doplnili.

Centrum tvrdí, že cieľom podujatia je sprístupňovať súčasné vizuálne umenie širokej verejnosti, vytvárať priestor na stretnutia tvorcov s návštevníkmi a prispievať k rozvoju kultúrneho života v Spišskej Novej Vsi.
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