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Festival vizuálneho umenia Park Art začína svoj druhý ročník
Centrum tvrdí, že cieľom podujatia je sprístupňovať súčasné vizuálne umenie širokej verejnosti, vytvárať priestor na stretnutia tvorcov s návštevníkmi.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 24. júla (TASR) - Druhý ročník festivalu vizuálneho umenia Park Art sa začína v piatok popoludní v Parku 17. novembra pri evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi. Jeho cieľom je okrem iného aj sprístupniť verejnosti vizuálne umenie. TASR o tom informovali zo Spišského kultúrneho centra a knižnice.
Festival má podľa nich priniesť do centra mesta program zameraný na výtvarné umenie, fotografiu, film a kreatívne aktivity pre všetky vekové kategórie. „Návštevníci sa môžu tešiť na výstavy, tvorivé dielne, inšpiratívne besedy s umelcami, filmové projekcie aj hudobný program pod holým nebom,“ doplnili.
Centrum tvrdí, že cieľom podujatia je sprístupňovať súčasné vizuálne umenie širokej verejnosti, vytvárať priestor na stretnutia tvorcov s návštevníkmi a prispievať k rozvoju kultúrneho života v Spišskej Novej Vsi.
Festival má podľa nich priniesť do centra mesta program zameraný na výtvarné umenie, fotografiu, film a kreatívne aktivity pre všetky vekové kategórie. „Návštevníci sa môžu tešiť na výstavy, tvorivé dielne, inšpiratívne besedy s umelcami, filmové projekcie aj hudobný program pod holým nebom,“ doplnili.
Centrum tvrdí, že cieľom podujatia je sprístupňovať súčasné vizuálne umenie širokej verejnosti, vytvárať priestor na stretnutia tvorcov s návštevníkmi a prispievať k rozvoju kultúrneho života v Spišskej Novej Vsi.