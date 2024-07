Festival Vlnoplocha opäť privíta slovenských a českých divadelníkov

Banská Štiavnica 10. júla (TASR) - Už ôsmykrát sa v Banskej Štiavnici uskutoční divadelný festival Vlnoplocha, ktorý už tradične spája českých a slovenských profesionálnych nezávislých divadelníkov. Konať sa bude od 19. do 28. júla. TASR o tom informovala Terézia Sopková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica.



Tento rok sa festival zameria na tému "Tu a teraz". "Dotkneme sa tém spolupráce, komunikácie a momentu rozhodnutí," vysvetlili výber tohtoročnej témy dramaturgičky festivalu Klára Jakubová a Milla Dromovich. Účastníci vrátane režisérov, hudobníkov, scénografov a hercov sa počas divadelných rezidencií podelia o svoje skúsenosti so študentmi divadelných škôl. Spoločne vytvoria niekoľko divadelných diel, ktoré divákom predstavia počas posledného júlového víkendu.



Ako organizátori uviedli, diváci sa môžu tešiť na divadlo Feste a študentov JAMU z Brna, pražský Spielraum kollektiv s inscenáciou Odkaz, košické divadlo Na Peróne či pohybové divadlo Trio Olga. Peter Kočiš a Jana Wernerová pripravujú na tému "Tu a Teraz" divadelnú rezidenciu pre študentov niekoľkých slovenských divadelných škôl, ktorá vyústi do prezentácie samostatnej interaktívnej inscenácie počas festivalu pod názvom Na slepo.



"Monika Haasová a Péter Cseri preskúmajú existenciu v prítomnom okamihu a s pomocou študentov herectva vytvoria jedinečnú performanciu pod názvom Tu a Teraz," avizujú organizátori.



Dramaturgičky festivalu Vlnoplocha pripravia pôdu pre festival v sobotu 13. júla prednáškou v kultúrno-spoločenskom priestore Štiavnická obývačka o svojej desaťročnej divadelnej tvorbe v Banskej Štiavnici. Predstavia aj svoj novopripravovaný imerzný projekt Monopol, ktorý bude mať premiéru 12. septembra.



Súčasťou festivalu budú aj zážitkové verejné workshopy a happeningy zamerané na vzťahy medzi človekom a okolitým prostredím. Pre najmenších nebude chýbať divadlo pre deti. Tentoraz bábkové divadlo Lenky Hoškovej, interaktívne predstavenie plné hudby a fantázie s názvom "Kráľovstvo na povale".