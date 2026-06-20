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Festival Voce Magna vrcholí slávnostným galakoncertom Grand Prix
Organizátorom festivalu je Žilinský miešaný zbor a podujatie sa koná na rôznych miestach v Žiline - napríklad v kostoloch, Dome umenia Fatra alebo v Novej synagóge.
Autor TASR
Žilina 20. júna (TASR) - Šestnásty ročník medzinárodnej súťaže a festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna v sobotu večer vrcholí v žilinskom Dome umenia Fatra slávnostným galakoncertom Grand Prix. Ako informovali z festivalu, na galakoncerte sa predstavia najlepšie zbory súťaže, ktoré bojujú o najvyššie ocenenie festivalu. Súčasťou večera je i vyhlásenie absolútneho víťaza Grand Prix a odovzdanie hlavných ocenení.
Festival a súťaž priniesli do Žiliny hudobné zážitky a stretnutie zborov troch zborových kultúr - z Českej republiky, Poľska a USA. Mimoriadnym hosťom festivalu je americký zbor Kansas City Chamber Choir pod vedením dirigenta Eduarda Novelliho, ktorý sa predstavil spolu s ďalšími účinkujúcimi SonArte Chamber Choir a Chamber Choir Cantabile.
Organizátorom festivalu je Žilinský miešaný zbor a podujatie sa koná na rôznych miestach v Žiline - napríklad v kostoloch, Dome umenia Fatra alebo v Novej synagóge. „Na festivale sa zúčastňujú detské, mládežnícke aj dospelé spevácke zbory zo Slovenska aj zo zahraničia. Festival je zameraný na zborovú hudbu, duchovný spev a koncertné vystúpenia,“ doplnili organizátori s tým, že názov Voce Magna pochádza z latinčiny a znamená približne veľký hlas alebo silný hlas.
Festival a súťaž priniesli do Žiliny hudobné zážitky a stretnutie zborov troch zborových kultúr - z Českej republiky, Poľska a USA. Mimoriadnym hosťom festivalu je americký zbor Kansas City Chamber Choir pod vedením dirigenta Eduarda Novelliho, ktorý sa predstavil spolu s ďalšími účinkujúcimi SonArte Chamber Choir a Chamber Choir Cantabile.
Organizátorom festivalu je Žilinský miešaný zbor a podujatie sa koná na rôznych miestach v Žiline - napríklad v kostoloch, Dome umenia Fatra alebo v Novej synagóge. „Na festivale sa zúčastňujú detské, mládežnícke aj dospelé spevácke zbory zo Slovenska aj zo zahraničia. Festival je zameraný na zborovú hudbu, duchovný spev a koncertné vystúpenia,“ doplnili organizátori s tým, že názov Voce Magna pochádza z latinčiny a znamená približne veľký hlas alebo silný hlas.