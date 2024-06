Festival Východná 2024 prinesie pod Kriváňom 50 programov

Východná 23. júna (TASR) - Folklórny festival Východná prinesie tento rok do amfiteátra pod Kriváňom 50 programov na niekoľkých pódiách, školu tanca a spevu aj večerné zábavy. Podujatie sa uskutoční počas štyroch dní od 4. do 7. júla. TASR o tom informoval Ľudovít Andrejo z Národného osvetového centra.



Vo štvrtok 4. júla rozozvučí amfiteáter multižánrová show o slovenskom folklóre Korene. V moderných podobách ju ponúkne viac ako 65 účinkujúcich z folklórneho súboru Zemplín a skupiny Iconito.



Piatkový (5. 7.) otvárací program festivalu s názvom Domovy bude výberom piesní a tancov zo všetkých regiónov Slovenska. "Každý región, dedina, ale aj samotní interpreti ukrývajú vzácne klenoty, ktoré si po celý život postupne zbierame. Sú naším folklórnym domovom. Nedokážeme na jednom pódiu postaviť folklórne domovy všetkých ľudí zo Slovenska, no chceli by sme ich aspoň priblížiť," povedal programový riaditeľ festivalu Pavol Pitoňák. Následne sa predstaví jubilujúci 75-ročný SĽUK. Piatkovou bodkou bude program profesionálneho maďarského súboru Fitos Dezső Társulat z Budapešti.



Sobotňajšia (6. 7.) dramaturgia ponúkne na veľkej scéne programy folklórnych skupín ocenených na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Nositelia tradícií. Tiež laureátov a ocenených tanečníkov z 30. ročníka Šaffovej ostrohy.



Festival vyvrcholí nedeľným (7. 7.) galaprogramom na veľkej scéne nazvaným Tradície v pohybe. Pod týmto leitmotívom sa nesie celý 69. ročník festivalu. "Podujatie aj bohaté sprievodné programy pre celú rodinu. Programy folklórnych skupín a súborov, koncerty world music, prednášky aj výstavy. Chýbať nebudú večerné zábavy pri muzike," vymenoval Andrejo.



Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum. Ide o najstaršie a najrozsiahlejšie podujatie na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu.