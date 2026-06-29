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Festival Východná pripomenie osobnosti, ktoré formovali folklór v SR
Program Po stopách Viliama Jána Grusku vzdáva hold vizionárovi, ktorý ovplyvnil vizuálnu aj dramaturgickú podobu festivalu a navrhol pôvodný amfiteáter.
Autor TASR
Východná 29. júna (TASR) - Úcte k osobnostiam slovenského folklóru a prezentácii toho najlepšieho zo súčasnej folklórnej scény bude venovaný 71. ročník Folklórneho festivalu Východná (FFV). Tohtoročný festival si v dňoch 3. až 5. júla pripomenutie výrazné tvorivé osobnosti, ktoré reprezentovali a formovali folklórny život na Slovensku a výrazne zasiahli aj do histórie FFV. TASR o tom informoval Samuel Chlpek z Národného osvetového centra (NOC).
Festival prináša leitmotív Z dedičstva živé s podtitulom živý príbeh krajiny a človeka. Tradíciu reflektuje ako živý, dynamický proces, ktorý sa zrodil z pamäti, no reálne existuje len vďaka ľuďom, ktorí ho nesú ďalej. „Tohtoročná Východná je pre nás návratom k podstate folklóru. Nechceli sme robiť len ďalší ročník, ale pomenovať, prečo má tradícia dnes ešte zmysel. Leitmotív Z dedičstva živé hovorí o tom, že folklór nie je minulosť, je to niečo, čo sa deje tu a teraz, medzi ľuďmi. Veľmi silným momentom budú programy venované osobnostiam, ktoré formovali festival aj celé folklórne hnutie,“ uviedol programový riaditeľ FFV 2026 Pavol Pitoňák.
Program Po stopách Viliama Jána Grusku vzdáva hold vizionárovi, ktorý ovplyvnil vizuálnu aj dramaturgickú podobu festivalu a navrhol pôvodný amfiteáter. Diváci budú môcť po desaťročiach opäť zažiť ikonické výjavy z jeho tvorby. Na scénu sa vrátia diela ako Ornamentníky či obraz Tichej krásy. „Úvodný program na Veľkej scéne s názvom Obchôdzky z Liptova bude venovaný výnimočnej speváčke Anne Hulejovej, ktorej tvorba je pevne spätá s hudobným dedičstvom Liptova. V hudobných a spomienkových programoch zarezonuje odkaz gajdoša a nositeľa tradícií Ľubomíra Tatarku - Čalamachu,“ priblížil Chlpek.
Javiská budú patriť laureátom celoštátnych súťaží, folklórnym súborom, sólistom aj nositeľom tradícií. „Kľúčovým momentom bude program Z jednej krajiny - mnohými nárečiami, ktorý ukáže kultúrnu pestrosť slovenských regiónov. Naň nadviaže tanečná inscenácia Chýr letel krajom, mapujúca príbehy slávnych dedinských muzikantov a tanečníkov,“ podotkol.
Nedeľný program sa zameria na najmladšiu generáciu. Program Nesmrteľná pieseň vzdá hold Helene Jurasovovej a jej celoživotnej práci s deťmi. Malá scéna, Humno a Tancovisko zas ponúknu komorné programy, diskusie s odborníkmi, workshopy a interaktívne tanečné školy, kde sa budú môcť návštevníci naučiť tance z rôznych regiónov.
Folklórny festival Východná organizuje NOC a štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Festival je najstarším a najrozsiahlejším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu.
Festival prináša leitmotív Z dedičstva živé s podtitulom živý príbeh krajiny a človeka. Tradíciu reflektuje ako živý, dynamický proces, ktorý sa zrodil z pamäti, no reálne existuje len vďaka ľuďom, ktorí ho nesú ďalej. „Tohtoročná Východná je pre nás návratom k podstate folklóru. Nechceli sme robiť len ďalší ročník, ale pomenovať, prečo má tradícia dnes ešte zmysel. Leitmotív Z dedičstva živé hovorí o tom, že folklór nie je minulosť, je to niečo, čo sa deje tu a teraz, medzi ľuďmi. Veľmi silným momentom budú programy venované osobnostiam, ktoré formovali festival aj celé folklórne hnutie,“ uviedol programový riaditeľ FFV 2026 Pavol Pitoňák.
Program Po stopách Viliama Jána Grusku vzdáva hold vizionárovi, ktorý ovplyvnil vizuálnu aj dramaturgickú podobu festivalu a navrhol pôvodný amfiteáter. Diváci budú môcť po desaťročiach opäť zažiť ikonické výjavy z jeho tvorby. Na scénu sa vrátia diela ako Ornamentníky či obraz Tichej krásy. „Úvodný program na Veľkej scéne s názvom Obchôdzky z Liptova bude venovaný výnimočnej speváčke Anne Hulejovej, ktorej tvorba je pevne spätá s hudobným dedičstvom Liptova. V hudobných a spomienkových programoch zarezonuje odkaz gajdoša a nositeľa tradícií Ľubomíra Tatarku - Čalamachu,“ priblížil Chlpek.
Javiská budú patriť laureátom celoštátnych súťaží, folklórnym súborom, sólistom aj nositeľom tradícií. „Kľúčovým momentom bude program Z jednej krajiny - mnohými nárečiami, ktorý ukáže kultúrnu pestrosť slovenských regiónov. Naň nadviaže tanečná inscenácia Chýr letel krajom, mapujúca príbehy slávnych dedinských muzikantov a tanečníkov,“ podotkol.
Nedeľný program sa zameria na najmladšiu generáciu. Program Nesmrteľná pieseň vzdá hold Helene Jurasovovej a jej celoživotnej práci s deťmi. Malá scéna, Humno a Tancovisko zas ponúknu komorné programy, diskusie s odborníkmi, workshopy a interaktívne tanečné školy, kde sa budú môcť návštevníci naučiť tance z rôznych regiónov.
Folklórny festival Východná organizuje NOC a štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Festival je najstarším a najrozsiahlejším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu.