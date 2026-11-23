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Festival Vysoké hory Nitra ponúkne príbehy z Himalájí aj Álp
Uskutoční sa v sobotu 28. novembra vo veľkej sále Mestského úradu v Nitre.
Autor TASR
Nitra 23. novembra (TASR) - Príbehy horolezcov, cestovateľov, dobrodruhov a filmárov ponúkne 18. ročník festivalu Vysoké hory Nitra. Uskutoční sa v sobotu 28. novembra vo veľkej sále Mestského úradu v Nitre.
Festival, ktorý organizuje Nitriansky horský spolok, prinesie návštevníkom filmy a prezentácie rozdelené do šiestich programových blokov. Hlavnými hosťami popoludňajšieho programu budú osobnosti, ktorých životné príbehy a dobrodružstvá sú spojené s najvyššími horami sveta.
O svoje skúsenosti sa podelí česká cestovateľka Monika Benešová, ktorá absolvovala 4265 kilometrov dlhý prechod naprieč Amerikou a vystúpila na Mount Everest napriek tomu, že žije s Crohnovou chorobou. „Horolezecká legenda Dina Štěrbová, prvá československá horolezkyňa na osemtisícovke Čo Oju, predstaví aj svoju dlhoročnú humanitárnu činnosť v pakistanskom Karakorame,“ priblížili organizátori.
Slovenskí cestovatelia Michal Tlelka a Sofia Bočeva priblížia 215-dňový prechod Himalájami. Počas 3616 kilometrov dlhej cesty prešli pešo územím Indie, Pakistanu a Nepálu a oblasti medzi vrcholmi Nanga Parbat a Kančendžonga. Program ponúkne aj pohľad na Alpy z cyklistického sedla a z kokpitu ultraľahkého lietadla.
Nitran Ivan Peťko predstaví svoju účasť na ultracyklistických pretekoch dlhých 1650 kilometrov s prevýšením 32.000 metrov. Ján Krchnavý a Ján Česnek zase priblížia päťdňové letecké putovanie ponad osem európskych krajín. „Filmová časť festivalu prinesie slovenské i zahraničné snímky. Diváci sa vydajú na kajakársku expedíciu do Grand Canyonu, do polárnej divočiny, Pyrenejí či Tatier. Súčasťou programu bude aj film o zimnom sólovom výstupe na Denali, najvyššiu horu Severnej Ameriky,“ uviedli organizátori.
Festival doplní výstava fotografií s horskou a cestovateľskou tematikou. Ešte pred začiatkom hlavného programu festivalu sa bude 27. novembra konať Detský piatok pre žiakov nitrianskych škôl. Podujatie uzavrie v nedeľu 29. novembra poznávací výlet do Zoborských vrchov zameraný na pobytové znaky zvierat v prírode.
Festival, ktorý organizuje Nitriansky horský spolok, prinesie návštevníkom filmy a prezentácie rozdelené do šiestich programových blokov. Hlavnými hosťami popoludňajšieho programu budú osobnosti, ktorých životné príbehy a dobrodružstvá sú spojené s najvyššími horami sveta.
O svoje skúsenosti sa podelí česká cestovateľka Monika Benešová, ktorá absolvovala 4265 kilometrov dlhý prechod naprieč Amerikou a vystúpila na Mount Everest napriek tomu, že žije s Crohnovou chorobou. „Horolezecká legenda Dina Štěrbová, prvá československá horolezkyňa na osemtisícovke Čo Oju, predstaví aj svoju dlhoročnú humanitárnu činnosť v pakistanskom Karakorame,“ priblížili organizátori.
Slovenskí cestovatelia Michal Tlelka a Sofia Bočeva priblížia 215-dňový prechod Himalájami. Počas 3616 kilometrov dlhej cesty prešli pešo územím Indie, Pakistanu a Nepálu a oblasti medzi vrcholmi Nanga Parbat a Kančendžonga. Program ponúkne aj pohľad na Alpy z cyklistického sedla a z kokpitu ultraľahkého lietadla.
Nitran Ivan Peťko predstaví svoju účasť na ultracyklistických pretekoch dlhých 1650 kilometrov s prevýšením 32.000 metrov. Ján Krchnavý a Ján Česnek zase priblížia päťdňové letecké putovanie ponad osem európskych krajín. „Filmová časť festivalu prinesie slovenské i zahraničné snímky. Diváci sa vydajú na kajakársku expedíciu do Grand Canyonu, do polárnej divočiny, Pyrenejí či Tatier. Súčasťou programu bude aj film o zimnom sólovom výstupe na Denali, najvyššiu horu Severnej Ameriky,“ uviedli organizátori.
Festival doplní výstava fotografií s horskou a cestovateľskou tematikou. Ešte pred začiatkom hlavného programu festivalu sa bude 27. novembra konať Detský piatok pre žiakov nitrianskych škôl. Podujatie uzavrie v nedeľu 29. novembra poznávací výlet do Zoborských vrchov zameraný na pobytové znaky zvierat v prírode.