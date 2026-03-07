Festival Vysoké hory ponúkne autorské prezentácie aj premietanie filmo

< sekcia Regióny
Žilina 7. marca (TASR) - Štyri filmy a sedem autorských prezentácií prináša festival Vysoké hory v Žiline. Ako informovali organizátori podujatia, dejiskom 31. ročníka festivalu bude v sobotu už tradične Veľká sála Mestského úradu v Žiline.
Podobne ako v minulých rokoch je festival naďalej nekomerčný a diváci naň majú vstup zadarmo. „Zatiaľ, čo minuloročný jubilejný festival bol venovaný a koncipovaný ako poďakovanie našim kamarátom, ktorí tvorili jeho históriu, ten tohtoročný bude vo veľkej miere o premiérach. Vystupujúci nám ukážu naozaj mimoriadne podujatia od Tatier po Himaláje,“ priblížili koncepciu festivalu organizátori.
Prvý festivalový blok otvorí snímka Malá Fatra od jari do jari autora Štefana Muchu, po ktorom bude nasledovať film Martina Murára Medzi horami a hviezdami. Blok uzavrie príbeh Markéty Hanákovej, ktorá má od svojich 35 rokov zabudovaný kardiostimulátor, s názvom Sama za polárnym kruhom. Druhý predpoludňajší blok tvoria prezentácie približujúce dvadsiatku českých pohraničných pohorí, najvyšší slovenský štít Gerlach, ale aj tradičné turistické podujatie Výstup na Čipčie.
Po obednej prestávke dostanú najprv slovo Michal Tlelka a Sofia Bočeva, aby predstavili svoj 215-dňový prechod Himalájami. Nasledovať budú prezentácie mladých lezcov Adama Kaniaka a Mateja Prcína, ale aj legendy slovenského lezectva Igora Kollera.
Večerný program odštartuje kolekcia najzaujímavejších okamihov a zážitkov, ktoré sa podarilo nazbierať počas tridsiatich himalájskych rokov slovenskému horolezcovi Petrovi Hámorovi. Záver bude patriť medzinárodne známemu autorovi dokumentárnych filmov Rasťovi Hatiarovi a jeho filmu Róbert Gálfy: horský život.
