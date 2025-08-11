< sekcia Regióny
Festival ZA7HORAMI po prvý raz aj v Bratislave
Hlavné mesto sa môže tešiť na podujatie, aké tu ešte nebolo! Záver letných prázdnin sa bude v Bratislave niesť v znamení rozprávkovej oslavy na najväčšom a najkrajšom rodinnom festivale na Slovensku ZA7HORAMi.
Autor OTS
Bratislava 11. augusta (OTS) - Po ôsmich úspešných ročníkoch na Liptove podujatie 24. augusta 2025 zavíta, v rámci Dúbravského bábkového festivalu (DBF), po prvý raz aj do metropoly Slovenska. Návštevníci amfiteátra v mestskej časti Dúbravka sa budú môcť tešiť na výdatnú porciu zábavy a vzdelávania.
Rozprávky treba nielen pozerať a čítať, ale pokúsiť sa ich aj žiť. S týmto cieľom prichádza festival ZA7HORAMi do Bratislavy a ako je pri tomto podujatí dobrým zvykom, opäť bude úplne ZADARMO zabávať a vzdelávať obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta. Nové prostredie, upravený koncept a snaha zaujať náročnejšie publikum bude výzvou aj pre organizátorov, ktorí si na hlavné mesto brúsili zuby už dlhšie. „S myšlienkou pritiahnuť rozprávkový koncept do Bratislavy sme sa pohrávali už niekoľko rokov, no impulzom bola ponuka od starostu mestskej časti Dúbravka, pána Zaťoviča, ktorý o tento projekt prejavil veľký záujem a vytvoril nám skvelé podmienky na prípravu. Snaha urobiť niečo pre verejnosť, priniesť ľuďom kúsok kultúry a zároveň hravou formou vzdelávať deti sa snúbila s našou víziou a preto nebolo nad čím dlho váhať. Presvedčil nás aj fakt, že v hlavnom meste doteraz podobné podujatie chýbalo a preto verím, že sa nám podarí nielen zaplátať dieru na trhu, no zároveň vytvoriť festival, ktorý bude mať pevné miesto v kalendári kultúrnych podujatí aj v budúcich ročníkoch,“ upozorňuje riaditeľ festivalu ZA7HORAMi Michal Rybanský.
Divadlo UZ
Výber miesta konania festivalu nebol náhodný a stáli za ním najmä dvaja Dúbravčania, ktorí majú kultúru vo svojom DNA. "Minulý rok ma oslovil Dúbravčan, pán Paľo Michalka, ktorý vedie Bábkové divadlo UŽ. Prišiel s myšlienkou zorganizovať festival bábkového divadla práve v našej mestskej časti. S nadšením som si vypočul jeho nápad a okamžite som vedel, že takéto podujatie si v Dúbravke zaslúži priestor. Výsledkom bol nultý ročník festivalu, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s našou mestskou časťou. Úspech, ktorý podujatie zaznamenalo, nám ukázal, že detský svet rozprávok a fantázie má aj v modernej štvrti svoje nezastupiteľné miesto,“ odhaľuje zákulisie podujatia starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka Martin Zaťovič.
Tak, ako už naznačuje názov podujatia, chrbtovou kosťou festivalu sú rozprávky v podaní bábkových divadiel. Chýbať nebudú rokmi overené šlágre, ani novinky, prostredníctvom ktorých sa rodičia s deťmi dozvedia veľa zaujímavostí z oblasti finančnej gramotnosti, ochrany prírody, života, zdravia, logického myslenia a odnesú si aj množstvo iných poznatkov. „V každej rozprávke sa, okrem pútavého príbehu, ukrýva posolstvo a ponaučenie. Deti sa práve vďaka nim môžu naučiť, ako sa správať v istých situáciách, aký je rozdiel medzi dobrom a zlom a ako sa stať človekom, ktorý sa vie bez hanby pozrieť druhým do očí. Aj v našej rozprávke Deravý mešec, ktorú zahráme na festivale, sa snažíme rodiny učiť, aké jednoduché je peniaze míňať, no oveľa zložitejšie je ich zarábať. Čo ma odmalička fascinuje na všetkých rozprávkach je fakt, že všetky majú šťastný koniec. A to je odkaz aj pre ostatných: ak máme dnes zamračený deň, v ktorom sa nám nič nedarí, nič to. Zajtra vyjde slnko a zase bude dobre...len tomu treba veriť,“ odhaľuje podstatu rozprávkového myslenia zakladateľ divadla Dvor Zázrakov Lukáš Zvara.
Foto: Dvor Zázrakov
Popri atraktívnom pódiovom programe, ktorého ťahákom je najmä Sníček Hugo, bruchovravec a kúzelník Jaro Seman, Mojko a Kajka, tanečná škola La Dansa School a exotické vystúpenia Klubu Levieho tanca, sa návštevníci budú môcť tešiť aj na sprievodné atrakcie v okolí amfiteátra. Svoju šikovnosť si deti vyskúšajú pri skladaní malých pixelov, naučia sa dávať prvú pomoc na malých pandách pod vedením profesionálnych lektorov z APečka, dozvedia sa na čo je dobrý Cestovateľský denník, zahrajú a zasúťažia si na stánkoch Kooperativa DSS a cestovnej kancelárie SATUR. Svoje umenie prídu ukázať aj miestni hasiči a šikovné deti zo ZUŠ Eugena Suchoňa. „Práve pod ich bubeníckou taktovkou odštartujeme o 10:30 hod. festival spoločným sprievodom od Domu kultúry v Dúbravke do amfiteátra. Niečo podobné sme si vyskúšali už vlani pri premiére Dúbravského bábkového festivalu a keďže sa to ľuďom páčilo, bola by to škoda nezopakovať. Týmto podujatím chceme dať deťom možnosť vychutnať si krásu bábkového divadla, v ktorom je možné všetko a zabaviť sa, aby odchádzali s pocitom, že svet je úžasné a čarovné miesto. Som veľmi rád, že tento rok sa nám podarilo spojiť Dúbravský bábkový festival s festivalom ZA7HORAMi a mám pocit, že to spojenie prinesie do Bratislavy nový kultúrno-vzdelávací rozmer, ktorý tu doteraz chýbal,“ pripomína Pavol Michalka, riaditeľ DBF.
Foto: Sníček Hugo
Napriek tomu, že letné prázdniny sú v plnom prúde, týmto festivalom chcú aj v Dúbravke podporiť vyššiu vzdelanosť detí a priniesť im divadlo takpovediac až do kuchyne. „V spolupráci s BKIS sme otvorili dvere myšlienke, aby sa tento projekt stal v budúcnosti celomestským. Som rád, že aj tento rok môžeme v Dúbravke privítať Festival ZA7HORAMi a ponúknuť deťom deň plný divadielka, hudby a rozprávkových zážitkov pod holým nebom. Verím, že si deti odnesú svoje prvé nezabudnuteľné spomienky na bábkové divadlo a rodičia s nimi prežijú krásu jednoduchých, ale silných príbehov, ktoré majú stále čo povedať." pozýva starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka Martin Zaťovič.
24. augusta 2025 bude v dúbravskom amfiteátri očividne veselo a záver prázdnin sa bude niesť v rozprávkovom duchu. Nie nadarmo sa hovorí, že koniec dobrý, všetko dobré...
Spoluorganizátorom festivalu je mestská časť Dúbravka a BKIS. Partnersky ho podporil Slovenský plynárenský priemysel, Kofola Československo, OVB Allfinanz Slovensko, Kooperativa DSS, Dixi a DHL. Mediálnymi partnermi sú TV JOJ, JOJ24, TV JOJKO, Najmama.sk a TASR.
Rozprávky treba nielen pozerať a čítať, ale pokúsiť sa ich aj žiť. S týmto cieľom prichádza festival ZA7HORAMi do Bratislavy a ako je pri tomto podujatí dobrým zvykom, opäť bude úplne ZADARMO zabávať a vzdelávať obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta. Nové prostredie, upravený koncept a snaha zaujať náročnejšie publikum bude výzvou aj pre organizátorov, ktorí si na hlavné mesto brúsili zuby už dlhšie. „S myšlienkou pritiahnuť rozprávkový koncept do Bratislavy sme sa pohrávali už niekoľko rokov, no impulzom bola ponuka od starostu mestskej časti Dúbravka, pána Zaťoviča, ktorý o tento projekt prejavil veľký záujem a vytvoril nám skvelé podmienky na prípravu. Snaha urobiť niečo pre verejnosť, priniesť ľuďom kúsok kultúry a zároveň hravou formou vzdelávať deti sa snúbila s našou víziou a preto nebolo nad čím dlho váhať. Presvedčil nás aj fakt, že v hlavnom meste doteraz podobné podujatie chýbalo a preto verím, že sa nám podarí nielen zaplátať dieru na trhu, no zároveň vytvoriť festival, ktorý bude mať pevné miesto v kalendári kultúrnych podujatí aj v budúcich ročníkoch,“ upozorňuje riaditeľ festivalu ZA7HORAMi Michal Rybanský.
Divadlo UZ
Výber miesta konania festivalu nebol náhodný a stáli za ním najmä dvaja Dúbravčania, ktorí majú kultúru vo svojom DNA. "Minulý rok ma oslovil Dúbravčan, pán Paľo Michalka, ktorý vedie Bábkové divadlo UŽ. Prišiel s myšlienkou zorganizovať festival bábkového divadla práve v našej mestskej časti. S nadšením som si vypočul jeho nápad a okamžite som vedel, že takéto podujatie si v Dúbravke zaslúži priestor. Výsledkom bol nultý ročník festivalu, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s našou mestskou časťou. Úspech, ktorý podujatie zaznamenalo, nám ukázal, že detský svet rozprávok a fantázie má aj v modernej štvrti svoje nezastupiteľné miesto,“ odhaľuje zákulisie podujatia starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka Martin Zaťovič.
Tak, ako už naznačuje názov podujatia, chrbtovou kosťou festivalu sú rozprávky v podaní bábkových divadiel. Chýbať nebudú rokmi overené šlágre, ani novinky, prostredníctvom ktorých sa rodičia s deťmi dozvedia veľa zaujímavostí z oblasti finančnej gramotnosti, ochrany prírody, života, zdravia, logického myslenia a odnesú si aj množstvo iných poznatkov. „V každej rozprávke sa, okrem pútavého príbehu, ukrýva posolstvo a ponaučenie. Deti sa práve vďaka nim môžu naučiť, ako sa správať v istých situáciách, aký je rozdiel medzi dobrom a zlom a ako sa stať človekom, ktorý sa vie bez hanby pozrieť druhým do očí. Aj v našej rozprávke Deravý mešec, ktorú zahráme na festivale, sa snažíme rodiny učiť, aké jednoduché je peniaze míňať, no oveľa zložitejšie je ich zarábať. Čo ma odmalička fascinuje na všetkých rozprávkach je fakt, že všetky majú šťastný koniec. A to je odkaz aj pre ostatných: ak máme dnes zamračený deň, v ktorom sa nám nič nedarí, nič to. Zajtra vyjde slnko a zase bude dobre...len tomu treba veriť,“ odhaľuje podstatu rozprávkového myslenia zakladateľ divadla Dvor Zázrakov Lukáš Zvara.
Foto: Dvor Zázrakov
Popri atraktívnom pódiovom programe, ktorého ťahákom je najmä Sníček Hugo, bruchovravec a kúzelník Jaro Seman, Mojko a Kajka, tanečná škola La Dansa School a exotické vystúpenia Klubu Levieho tanca, sa návštevníci budú môcť tešiť aj na sprievodné atrakcie v okolí amfiteátra. Svoju šikovnosť si deti vyskúšajú pri skladaní malých pixelov, naučia sa dávať prvú pomoc na malých pandách pod vedením profesionálnych lektorov z APečka, dozvedia sa na čo je dobrý Cestovateľský denník, zahrajú a zasúťažia si na stánkoch Kooperativa DSS a cestovnej kancelárie SATUR. Svoje umenie prídu ukázať aj miestni hasiči a šikovné deti zo ZUŠ Eugena Suchoňa. „Práve pod ich bubeníckou taktovkou odštartujeme o 10:30 hod. festival spoločným sprievodom od Domu kultúry v Dúbravke do amfiteátra. Niečo podobné sme si vyskúšali už vlani pri premiére Dúbravského bábkového festivalu a keďže sa to ľuďom páčilo, bola by to škoda nezopakovať. Týmto podujatím chceme dať deťom možnosť vychutnať si krásu bábkového divadla, v ktorom je možné všetko a zabaviť sa, aby odchádzali s pocitom, že svet je úžasné a čarovné miesto. Som veľmi rád, že tento rok sa nám podarilo spojiť Dúbravský bábkový festival s festivalom ZA7HORAMi a mám pocit, že to spojenie prinesie do Bratislavy nový kultúrno-vzdelávací rozmer, ktorý tu doteraz chýbal,“ pripomína Pavol Michalka, riaditeľ DBF.
Foto: Sníček Hugo
Napriek tomu, že letné prázdniny sú v plnom prúde, týmto festivalom chcú aj v Dúbravke podporiť vyššiu vzdelanosť detí a priniesť im divadlo takpovediac až do kuchyne. „V spolupráci s BKIS sme otvorili dvere myšlienke, aby sa tento projekt stal v budúcnosti celomestským. Som rád, že aj tento rok môžeme v Dúbravke privítať Festival ZA7HORAMi a ponúknuť deťom deň plný divadielka, hudby a rozprávkových zážitkov pod holým nebom. Verím, že si deti odnesú svoje prvé nezabudnuteľné spomienky na bábkové divadlo a rodičia s nimi prežijú krásu jednoduchých, ale silných príbehov, ktoré majú stále čo povedať." pozýva starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka Martin Zaťovič.
24. augusta 2025 bude v dúbravskom amfiteátri očividne veselo a záver prázdnin sa bude niesť v rozprávkovom duchu. Nie nadarmo sa hovorí, že koniec dobrý, všetko dobré...
Spoluorganizátorom festivalu je mestská časť Dúbravka a BKIS. Partnersky ho podporil Slovenský plynárenský priemysel, Kofola Československo, OVB Allfinanz Slovensko, Kooperativa DSS, Dixi a DHL. Mediálnymi partnermi sú TV JOJ, JOJ24, TV JOJKO, Najmama.sk a TASR.