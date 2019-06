Festival zabudnutých remesiel ponúkne pohľad do stredoveku

Podujatie, ktorého organizátorom je občianske združenie (OZ) Schatmansdorf, môžu záujemcovia navštíviť na hrade Červený Kameň v obci Častá.

Bratislava 29. júna (TASR) – Festival zabudnutých remesiel, ktorý sa koná v sobotu a v nedeľu (30. 6.), ponúkne pohľad do stredovekých remesiel. Podujatie, ktorého organizátorom je občianske združenie (OZ) Schatmansdorf, môžu záujemcovia navštíviť na hrade Červený Kameň v obci Častá. TASR o podujatí informovala za OZ Zdenka Krasňanská.



"Remeselníci na výrobu predmetov dennej potreby používajú originálne repliky dobových nástrojov a postupujú podľa stredovekých výrobných postupov a techník spracovania materiálu," priblížila Krasňanská s tým, že na festivale svoju zručnosť predvedú sviečkari, obuvníci a spracovatelia kože, kníhviazači, výrobcovia šípov, hrnčiari, kováči či zaujímaví výrobcovia papiera. Návštevníci majú možnosť pozorovať proces výroby od počiatkov až po hotový výrobok.



Ako ďalej uviedla, dianie na stredovekom trhovisku je doplnené kvalitným celodenným programom šermiarsko-divadelných, tanečných, hudobných či kaukliarskych vystúpení pre celú rodinu. "Čerešničkou je súťaž v stredovekom varení MajsterŠéf, v ktorej vyhrá len tá najchutnejšia stredoveká maškrta. Okrem toho majú návštevníci možnosť nazrieť našim účinkujúcim do dobových táborov či ochutnať, čo si dobré navarili. Prostredníctvom interaktívnych workshopov vťahujeme návštevníkov do autentického stredovekého života," zdôraznila.



Festival ponúka aj možnosť zatancovať si spolu s profesionálnymi stredovekými tanečníkmi. "Deti si môžu vyrobiť vlastnú stredovekú hračku, ochutnať čerstvý syr vyrobený priamo na festivalovej lúke alebo si dať čaj o piatej s japonskými stredovekými rytiermi," uzatvorila jedna z organizátoriek.