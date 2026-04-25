Festival záhrad a hobby prinesie do Bratislavy inšpiráciu i zeleň
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Festival záhrad a hobby prinesie počas soboty a nedele (26. 4.) na bratislavské Zlaté Piesky dva dni plné inšpirácie a zelene. Pre návštevníkov sú pripravené odborné diskusie či možnosť zakúpiť si priesady i kvetiny. Festival svoje brány otvorí v sobotu od 9.00 do 18.00 h a v nedeľu od 9.00 do 17.00 h. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) o tom informovalo na webe. Festival je súčasťou Bratislavských mestských dní 2026.
Návštevníci sa môžu tešiť na prednášky a diskusie s odborníkmi, ktorí sa podelia o praktické rady týkajúce sa starostlivosti o záhradu, permakultúry, ekologického pestovania či efektívneho hospodárenia s vodou. Medzi hosťami nebudú chýbať skúsení záhradní architekti, pestovatelia a odborníci na prírodné riešenia.
Súčasťou festivalu bude aj záhradná tržnica, kde si návštevníci budú môcť zakúpiť priesady, stromčeky, kvetiny či kvalitné záhradnícke potreby.
Okrem toho budú súčasťou podujatia aj súťaže či detská zóna s kreatívnymi dielňami a zábavnými edukačnými aktivitami.
