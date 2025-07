Trenčianske Bohuslavice 25. júla (TASR) - Hudobný festival Žákovic Open oslavuje 25 rokov. V tradičnom areáli v Trenčianskych Bohuslaviciach v okrese Nové Mesto nad Váhom počas piatka a soboty (26. 7.) ponúkne vystúpenia domácich interpretov, talkshow, stand-upy i tanečnú hudbu. TASR o tom za organizátorov informovala Andrea Sulovská.



Na hlavnom pódiu vystúpia skupiny Hex, Para, Le Payaco, Polemic, Emma Drobná, Heľenine oči, Gleb, Hogo Pogo a mnoho ďalších. „Pre mňa osobne je veľká vec, že sa festival dožil 25 rokov. Každý ročník je jedinečný, ale tento má pre mňa zvláštnu príchuť. Niektorí interpreti s nami vyrastali - Hex, Para, Le Payaco sú ako naša rodina, ale veľmi sa teším aj na Emmu Drobnú, Gleba alebo Polemic, ktorí majú skvelú koncertnú formu,“ povedal organizátor festivalu a basgitarista Hexu Yxo Dohňanský.



Popri hlavnom pódiu bude súčasťou festivalu aj druhá scéna - DFF Zone, ktorá prinesie talkshow, stand-upy aj tanečnú hudbu. „Máme obrovskú radosť, že sa nám tento rok opäť podarilo rozšíriť program aj o sprievodnú scénu. Prvýkrát ponúkneme návštevníkom kvíz o Žákovic open pri príležitosti 25. výročia festivalu, v DFF Zone vystúpia napríklad Silné reči v zložení Michael Szatmary, Jakub Zitron Ťapák a Ivan Kostra,“ priblížil Dohňanský.



Súčasťou zóny podľa neho budú aj rozhovory na hojdačke s Kristínou Tormovou a jej hosťami na rôzne spoločenské témy vystúpia napríklad Moja Reč, Meowlau x Val, v neskorších hodinách svoje DJ sety zahrajú Tomáš Sloboda aka God Save The Vinyl, Pokyman x DJ Simple Sample.



Už tradične nebude chýbať ani sobotný futbalový zápas medzi fanúšikmi, ktorý sa hrá v areáli. „Futbal je dôležitou súčasťou festivalu. Niekto sa zabáva v noci, niekto ráno rozcvičuje na trávniku. Je to skvelý spôsob, ako sa návštevníci spoznajú a prepoja ešte pred večerným programom,“ dodal Dohňanský.



Žákovic Open podľa neho nie je len festival, je to stretnutie kamarátov, niečo ako letný tábor pre dospelých, kde si na chvíľu všetci oddýchnu od sveta. „A to, že to už robíme 25 rokov, je pre nás záväzok aj radosť. Veľa ľudí sem chodí pravidelne, niektorí už aj s deťmi. Sme na to hrdí,“ dodal organizátor.