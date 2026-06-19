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Festival Zázračný oriešok ocenil najlepšiu rozhlasovú tvorbu pre deti
Štvordňový festival pripravila STVR v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a Mestskou knižnicou mesta Piešťany.
Autor TASR
Piešťany 19. júna (TASR) - Víťazov 14. ročníka festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok vyhlásili vo štvrtok (18. 6.) večer v piešťanskom Kursalone. Odborná porota hodnotila 24 titulov produkcie Slovenského rozhlasu v štyroch kategóriách. O víťazoch rozhodovali aj štyri detské poroty zložené zo 45 členov. TASR o tom informovala PR manažérka Slovenskej televízie a rozkladu (STVR) Ivana Zečevič.
„Štrnásty ročník Zázračného orieška potvrdil, že rozhlasová tvorba pre deti a mládež je na Slovensku živá, rôznorodá a schopná oslovovať generácie od najmenších po stredoškolákov. Nová kategória hier pre mládež ukázala, že aj tínedžeri majú o rozhlas záujem a ten im má čo ponúknuť,“ uviedla vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie STVR a spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková.
V kategórii krátkych rozhlasových rozprávok získal cenu odbornej aj detskej poroty titul Petra Karpinského Príbehy Kveťa Herbára - Strašný zločin. Medzi rozprávkovými rozhlasovými hrami odbornú porotu najviac oslovila hra Juraja Raýmana Šťastné a mačacie, zatiaľ čo detská porota ocenila titul Petra Karpinského Železník.
Cenu odbornej poroty v kategórii rozhlasových hier pre deti získala hra Svetozára Sprušanského Na obzore, ktorá rozpráva príbeh mladého plavca a jeho starého otca. Detská porota v tejto kategórii ocenila hru Na tenkom ľade autorov Jána Hanáka a Štefana Timka, inšpirovanú spomienkami na obdobie druhej svetovej vojny a holokaustu.
Novinkou bola kategória rozhlasových hier pre mládež určená poslucháčom vo veku od 15 do 18 rokov. Víťazom odbornej poroty sa stala hra Michaely Zakuťanskej Klub mladých básnikov, ktorá sa venuje témam dospievania, hľadania identity a medziľudských vzťahov. Detská porota udelila cenu hre Viliama Klimáčeka Beatmen, zachytávajúcej príbeh jednej z najvýznamnejších slovenských bigbítových skupín 60. rokov.
Cenu STVR za mimoriadny prínos v rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež získal herec Vladimír Kobielsky. Zvláštnu cenu Slovenského literárneho centra - Cenu Márie Ďuríčkovej za výnimočný umelecký prínos v oblasti literatúry pre deti a mládež si prevzala spisovateľka Marta Hlušíková.
Štvordňový festival pripravila STVR v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a Mestskou knižnicou mesta Piešťany. Návštevníkom ponúkol súťažnú prehliadku rozhlasových diel vytvorených na motívy kníh domácich a zahraničných autorov aj divadelné predstavenia, ilustrátorské workshopy, výstavy, koncerty a besedy s autormi, hercami a ilustrátormi.
„Štrnásty ročník Zázračného orieška potvrdil, že rozhlasová tvorba pre deti a mládež je na Slovensku živá, rôznorodá a schopná oslovovať generácie od najmenších po stredoškolákov. Nová kategória hier pre mládež ukázala, že aj tínedžeri majú o rozhlas záujem a ten im má čo ponúknuť,“ uviedla vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie STVR a spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková.
V kategórii krátkych rozhlasových rozprávok získal cenu odbornej aj detskej poroty titul Petra Karpinského Príbehy Kveťa Herbára - Strašný zločin. Medzi rozprávkovými rozhlasovými hrami odbornú porotu najviac oslovila hra Juraja Raýmana Šťastné a mačacie, zatiaľ čo detská porota ocenila titul Petra Karpinského Železník.
Cenu odbornej poroty v kategórii rozhlasových hier pre deti získala hra Svetozára Sprušanského Na obzore, ktorá rozpráva príbeh mladého plavca a jeho starého otca. Detská porota v tejto kategórii ocenila hru Na tenkom ľade autorov Jána Hanáka a Štefana Timka, inšpirovanú spomienkami na obdobie druhej svetovej vojny a holokaustu.
Novinkou bola kategória rozhlasových hier pre mládež určená poslucháčom vo veku od 15 do 18 rokov. Víťazom odbornej poroty sa stala hra Michaely Zakuťanskej Klub mladých básnikov, ktorá sa venuje témam dospievania, hľadania identity a medziľudských vzťahov. Detská porota udelila cenu hre Viliama Klimáčeka Beatmen, zachytávajúcej príbeh jednej z najvýznamnejších slovenských bigbítových skupín 60. rokov.
Cenu STVR za mimoriadny prínos v rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež získal herec Vladimír Kobielsky. Zvláštnu cenu Slovenského literárneho centra - Cenu Márie Ďuríčkovej za výnimočný umelecký prínos v oblasti literatúry pre deti a mládež si prevzala spisovateľka Marta Hlušíková.
Štvordňový festival pripravila STVR v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a Mestskou knižnicou mesta Piešťany. Návštevníkom ponúkol súťažnú prehliadku rozhlasových diel vytvorených na motívy kníh domácich a zahraničných autorov aj divadelné predstavenia, ilustrátorské workshopy, výstavy, koncerty a besedy s autormi, hercami a ilustrátormi.