Festival Zeme sa pripomenie vzdelávacími aktivitami nielen pre deti

Banská Bystrica 31. mája (TASR) – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s partnermi pripravuje ďalší ročník Festivalu Zeme v Banskej Bystrici. Zamerali ho na environmentálne aktivity pre školy a verejnosť. Program je rozdelený do dvoch dní. Vo štvrtok (2. 6.) budú prebiehať vzdelávacie interaktívne aktivity v mestskom parku a v piatok (3. 6.) premietanie filmov v banskobystrickom Múzeu SNP. TASR o tom informovala Michaela Pšenáková zo SAŽP.



"Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia SAŽP už dlhodobo pripravuje osvetové aktivity v regióne. Ich cieľom je vzdelávať verejnosť a zvyšovať záujem o životné prostredie. Po dvojročnej prestávke si svetový deň pripomenieme opäť prostredníctvom Festivalu Zeme, ktorý bude spojený s prezentáciou environmentálnych organizácií," konštatovala Pšenáková.



Štvrtkový program v mestskom parku od 9.00 h priblíži návštevníkom, ako predchádzať vzniku odpadu, ako sa adaptovať na zmenu klímy v meste, zoznámia sa s chránenými územiami v sústave Natura 2000, môžu pozorovať Slnko alebo si vyrobiť handrovú loptičku v tvorivej dielni zameranej na recykláciu textilného odpadu. Aktivity predstavia hravou a zážitkovou formou tak, aby zaujali, ale zároveň i vzdelávali či už deti, alebo dospelých.



"Piatkový program tvorí premietanie filmov s environmentálnou tematikou z videotéky SAŽP. Na návštevníkov čakajú snímky o ekologickej stope, odpade a textile, ale i nahliadnutie do života papagájov, vlkov či do záchranných a rehabilitačných programov zvierat vo voľnej prírode. Vstup na festival je bezplatný. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční len program 3. júna v Múzeu SNP," dodala Pšenáková.



Partnermi Festivalu Zeme sú Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Štátna ochrana prírody SR, Hvezdáreň Banská Bystrica, Slovenské banské múzeum, SOS/Birdlife Slovensko, Národná zoo Bojnice, súkromné mestské ekocentrum Malá Líška, Národné lesnícke centrum.